Campi estivi 'annullati' a Vinci, il Consiglio d'Istituto Comprensivo di Vinci: "Mai negato concessione"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Consiglio di Istituto IC VINCI in merito alla recente polemica sui campi estivi:

"Intendiamo chiarire che il Consiglio di Istituto dell' IC Vinci, consapevole del valore sociale dei centri estivi, non ha mai negato la concessione dei locali ma ha solo chiesto di ricevere preventivamente il cronoprogramma dettagliato degli interventi più urgenti nei plessi scolastici interessati, in modo da poter sfruttare la condizione favorevole dell'avvicinarsi al periodo estivo (luglio-agosto), appunto quale periodo migliore per avviare i lavori di manutenzione più urgenti così da avere tutti gli ambienti idonei il primo di settembre, data di inizio del nuovo anno scolastico, sia per le attività didattiche che per quelle extrascolastiche e integrative. Quanto sopra riportato è riscontrabile nella Delibera 121 del 22/05/2023 relativa all’ultimo Consiglio di Istituto del 22 maggio.

Il Consiglio di Istituto IC VINCI