Carabiniere travolto durante un posto di blocco a Monsummano

Un carabiniere di 53 anni della stazione di Monsummano è rimasto ferito a Cintolese durante un posto di blocco dopo essere stato travolto da un'auto in manovra in piazza dei Martiri. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno sulla sua edizione odierna. L'uomo è rimasto schiacciato contro l'auto che stava provvedendo a controllare assieme al collega. E' stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, che però non ha dovuto portare il paziente in ospedale visto che le sue condizioni di salute non sono apparse fortunatamente gravissime. Ci ha pensato l'ambulanza della Pubblica assistenza locale a trasferire il ferito all'ospedale di Pistoia. Anche la sindaca Simona De Caro si è recata sul posto.