Tutti a cena vista Lisbona (e per la Romagna)

Una cena per andare a Lisbona con Papa Francesco.

È l'iniziativa dei giovani del centro parrocchiale Giovanni XXIII di Santa Croce, che invitano tutti a "La grande braciata" il prossimo 30 giugno.

Il ricavato della serata andrà a coprire parte delle spese che appunto i ragazzi sosterranno per andare alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, dall'1 al 6 agosto prossimi.

I ragazzi della parrocchia di Santa Croce non pensano solo a Lisbona. Una parte del ricavato della cena sarà destinata ad aziende romagnole che sono state colpite dalle alluvioni delle scorse settimane.

La serata è organizzata con la benedizione - in tutti i sensi - di don Donato Agostinelli, il parroco, dalla Misericordia santacrocese e dal Gruppo Fratres locale.