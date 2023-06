A Cèramica si parla di buone pratiche di fabbricazione

Con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, nell’ambito di Céramica 2023, la tradizionale Festa della Ceramica che si terrà proprio a Montelupo Fiorentino dal 16 al 18 giugno 2023, CNA ha organizzato un seminario dedicato alla normativa MOCA, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (dagli utensili da cucina e da tavola a recipienti e contenitori, da macchinari per la trasformazione degli alimenti a materiali da imballaggio etc.).

L’appuntamento è per sabato 17 giugno, alle ore 14.30, presso la Sala del Consiglio Comunale, Viale Cento Fiori 34 (ingresso libero, iscrizione a vcacantini@firenze.cna.it).

In base alla normativa le imprese devono mettere in atto le cosiddette buone pratiche di fabbricazione, dotarsi di test di migrazione sul prodotto e rilasciare la dichiarazione di conformità alla disciplina comunitaria. Di tutto questo si parlerà nel seminario con un particolare focus sugli aspetti pratici e sui casi di studio registrati fino a oggi.

Interverranno Paolo Masetti, Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino, Matteo Mirenda, membro del direttivo CNA Firenze Metropolitana Area Empolese Valdelsa, Irene Agnorelli, tecnico di Ambiente Impresa e Sandra Pelli, Presidente ceramisti di CNA.

Le imprese attive di produzione artigianale ceramica (uso domestico e ornamentale) sono attualmente a Montelupo Fiorentino 38 (quasi il 54% di tutte quelle attive nel Polo Empolese Valdelsa e il 24% di quelle attive nella Città Metropolitana di Firenze). A Montelupo dal pre pandemia (anno 2019) sono aumentate seppur di poco (+2.7%), nell'Empolese sono rimaste stabili, mentre in tutta la Città Metropolitana di Firenze sono diminuite (-10%).

Se oltre alla produzione artigianale a uso domestico e ornamentale, si considerano anche altri tipi di produzione (isolatori e pezzi isolanti in ceramica, produzione di ceramica per uso tecnico e industriale e produzione ceramica per trasporto e confezionamento merci), il totale delle imprese ceramiche oggi attive a Montelupo è pari a 40 unità, nell'Empolese Valdelsa a 74 unità e nella Città metropolitana di Firenze a 166 unità.

La componente della produzione artigianale ceramica (uso domestico e ornamentale) è dunque preponderante per l'intero comparto ceramico, sia a Montelupo Fiorentino (dove rappresenta il 95% del comparto), che nell'Empolese Valdelsa (il 95,9%) che nella Città Metropolitana (il 95,7%).

