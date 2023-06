Cimiteri, piano di manutenzioni per Brusciana, Marcignana e Bastia

Un piano di manutenzioni per riqualificare i cimiteri di Brusciana, Marcignana e Bastia e le scuole del territorio. Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo, predisposto dall'ufficio Tecnico del Comune, che ammonta a circa 47mila euro. Si tratta di interventi di manutenzione necessari per mantenere il decoro urbano e la funzionalità degli immobili e delle strutture di proprietà comunale. Azioni che si inseriscono nel più ampio piano di manutenzioni e investimenti portati avanti dall'amministrazione comunale nel corso degli anni per quanto concerne sia i cimiteri comunali sia gli edifici scolastici.

«Investire in manutenzioni significa garantire a cittadine e cittadine di ogni età luoghi e strutture adeguate - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - Fra questi ci sono i cimiteri, luoghi di culto, luoghi importanti per la comunità dove si ricordano gli affetti che non ci sono più. Da tempo, siamo impegnati in manutenzioni e lavori nelle varie strutture comunali così da risolvere le criticità presenti. Lo stesso vale per gli edifici scolastici sui quali l'attenzione dell'amministrazione è massima perché alunni e studenti possano avere a disposizione spazi adeguati e sicuri. Questo nuovo progetto, per il quale ringrazio gli uffici costantemente impegnati per rispondere alle esigenze che emergono di giorno in giorno, si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la vivibilità della nostra città».

Entrando nel dettaglio, i cimiteri di Brusciana, Marcignana e Bastia presentano elementi rifiniti con intonaco, come muri di recinzione e cappelle che, allo stato attuale, presentano segni di degrado superficiale dovuto all'usura del tempo e all’esposizione agli agenti atmosferici, senza lesioni strutturali. E' quindi necessario un intervento di ripristino di intonaci e tinteggiature. Per quanto riguarda le scuole, alcune ringhiere di recinzione in ferro presentano parti di verniciatura danneggiata, con formazione di ruggine nei punti più esposti. Da qui, la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria che prevede, dove necessario, anche l'eventuale rimozione delle parti 'compromesse' ammalorate.

L'obiettivo è realizzare i lavori nei mesi estivi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa