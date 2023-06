Consultorio di Poggibonsi, il quadro aggiornato dei servizi

La Zona distretto Alta Valdelsa comunica il quadro aggiornato delle variazioni di sede e/o di orario che hanno subito i servizi del Consultorio familiare di Poggibonsi posto in Via della Costituzione:



Attività di screening (Pap test e Hpv test)

- gli appuntamenti del lunedì mattina sono spostati dal Consultorio di Poggibonsi all'ambulatorio n.12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia);

- gli appuntamenti del mercoledì pomeriggio e del sabato mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio n. 10 al piano 1.



Prelievi per test di screening prenatale e duo test

- gli appuntamenti del martedì mattina sono spostati presso il presidio ospedaliero di Campostaggia, ambulatorio n. 10 al piano 1.



Tamponi vaginali

- gli appuntamenti del giovedì mattina sono spostati presso l’ospedale di Campostaggia, ambulatorio n. 10 al piano 1.



Ambulatori specialistici ostetrico ginecologici del percorso nascita

- gli appuntamenti del martedì e del mercoledì sono spostati presso l'ambulatorio n.12 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia);

- gli appuntamenti del venerdì sono spostati presso l'ambulatorio n.10 della Palazzina Alpi (accanto al presidio ospedaliero di Campostaggia).



Tutte le altre attività non elencate (Consegna Libretti in gravidanza; Colloquio con l'ostetrica) continueranno ad essere effettuate nella sede del Distretto di Poggibonsi, al 2° Piano a destra, negli studi ostetrici oltre la vetrata.



Fino ad agosto, Il servizio di accoglienza del Consultorio giovani continuerà a essere effettuato tutti i pomeriggi del lunedì dalle 14,45 in poi nella sede del Distretto di Poggibonsi, al 2° piano, nel primo studio a sinistra oltre la vetrata. Verranno comunicati eventuali futuri cambiamenti di sede.



La segreteria Screening e il servizio stanno continuando a ricontattare le signore che hanno già un appuntamento. Al fine di evitare disagi, le interessate possono ricontattare i numeri 0577/994031 oppure 0577/994898 per avere conferma della programmazione effettuata.



La nuova programmazione sarà attiva per tutto il tempo necessario alla risoluzione della problematica insorta.

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana Sud Est