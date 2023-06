Elezioni Volterra, Pd e Sinistra Italiana avviano l'alleanza

Nelle scorse settimane il segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Volterra, Lorenzo Lazzerini, e la Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana, Anna Piu, si sono incontrati ed hanno concordato di intraprendere, uniti, il percorso verso le prossime elezioni amministrative del 2024 per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di Volterra.

"Sono molto contento che Sinistra Italiana abbia aderito al percorso di alleanze che stiamo costruendo in vista delle prossime elezioni. La Segretaria Piu si è dimostrata sin da subito favorevole ad un progetto che riunisse tutte le forze politiche, partitiche e civiche, che si rifanno al centro sinistra volterrano. Insieme abbiamo discusso di come sia prioritario costruire un progetto che parta dai temi e dalle idee. Abbiamo trovato una piena convergenza su tematiche fondamentali come la difesa e lo sviluppo della sanità pubblica, la necessità di sviluppare una seria politica ambientale in un territorio unico come quello dell’Alta Val di Cecina, la promozione di nuove è sempre più efficienti politiche del lavoro e lo sviluppo di una politica culturale e turistica che renda Volterra un Comune dalla proiezione internazionale. Nelle prossime settimane continuerò gli incontri con le altre forze che hanno dimostrato la loro volontà ad aderire a questo percorso, per il bene di Volterra, dell’Alta Val di Cecina e di tutta la sua comunità".

Soddisfazione anche da parte della Segretaria Piu: “Le interlocuzioni con Lorenzo Lazzerini, il Partito Democratico tutto ed il centrosinistra volterrano sono state fin dall’inizio positive. Vi è una consonanza nel voler costruire un'alleanza su una proposta politica concreta e radicale, cioè che va alla radice delle questioni del territorio, da quelle ambientali fino a quelle socio-sanitarie. Sinistra Italiana, dunque, vuol proseguire nel progetto politico iniziato con l’Amministrazione Santi, che ha rigenerato Volterra, a partire dal proprio patrimonio artistico-culturale".

Un importante e fondamentale passaggio, fanno sapere da entrambe le Segreterie, che dà il via alla creazione di un’ampia coalizione, che non miri solamente alle prossime elezioni, ma che si possa concretizzare in un progetto politico che faccia il bene e rilancio il futuro del Comune di Volterra e di tutta la zona.

Lorenzo Lazzerini, Segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Volterra

Anna Piu, Segretaria Provinciale Sinistra Italiana.”