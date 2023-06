Eventi di settembre: pubblicata la manifestazione di interesse per “Montelupo Street Food”

Il festival dedicato allo street food torna a Montelupo per il sesto anno.

Considerato l’alto gradimento del pubblico per le edizioni trascorse, l'amministrazione comunale intende organizzare anche per quest'anno la manifestazione “Montelupo Street Food”, che si svolgerà in piazza dell’Unione Europea nel mese di Settembre.

È in pubblicazione un avviso pubblico per la ricerca di operatori economici che dovranno realizzare e gestire la manifestazione Street Food per il biennio 2023/2024.

Proprio per dare dare maggiore continuità all’evento, si pensa ad un affidamento biennale per il 2023 e il 2024. Le date previste per il 2023 sono 14-15-16-17 settembre e 12-13-14-15 settembre per il 2024.

La manifestazione dovrà prevedere un’area di somministrazione alimenti e bevande, uno spazio per l’accoglienza e il relax del pubblico, un’area per la realizzazione di spettacoli e concerti, e un’area di intrattenimento per bambini con giochi.

La ricerca è rivolta a operatori economici professionali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore con i requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa di settore.

Per partecipare occorre inviare il modulo di richiesta compilato all’indirizzo pec comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it entro il 29 giugno.

I soggetti che manifesteranno l’interesse a partecipare alla procedura di selezione, saranno invitati successivamente a presentare la propria offerta tecnica ed economica sulla piattaforma telematica Start, che sarà valutata sulla base di determinati criteri opportunamente definiti.

Per l'operatore affidatario del servizio di organizzazione e gestione dell'evento, è previsto un corrispettivo di euro 5.700,00 euro annui (iva esclusa).

"Confermiamo un appuntamento atteso come lo Street Food – commenta l'assessore Focardi – capace di attrarre molte persone e arricchire il consistente calendario degli eventi della stagione estiva. L’intento è quello di diversificare l’offerta e di valorizzare il nostro centro, interessando nello specifico piazza dell’Unione Europea”.

Fonte: Ufficio stampa