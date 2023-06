A Fucecchio il sound newyorkese dell’International Jazz Ensemble

Torna il grande jazz a Fucecchio con due concerti da non perdere, il primo previsto per venerdì 16 giugno e il secondo venerdì 23. I concerti, ad ingresso libero, si terranno nella suggestiva cornice del Poggio Salamartano, uno degli spazi più apprezzati da cittadini e turisti che visitano il centro storico della città.

Domani, a partire dalle 21,30, Marc Mommaas, sax, tenore e soprano, Kenny Wessel alla chitarra elettrica e David Ambrosio al contrabbasso, insieme agli allievi dell’International Jazz Ensemble, saranno i protagonisti di un concerto dedicato alle sonorità più attuali che caratterizzano la “Grande mela”. Il programma del primo appuntamento con il jazz prevede una rivisitazione dei classici standard americani, presentati con arrangiamenti e interpretazioni in chiave contemporanea ed originale. L'iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dall'associazione Oblivium, che da oltre 20 anni organizza il festival "Jazz sotto le torri".

“Fucecchio è lieta di proseguire anche quest’anno la collaborazione con il New York Jazz Workshop, che ormai da qualche anno ha scelto la nostra città per i seminari estivi di jazz per i propri allievi - ha dichiarato Daniele Cei, assessore alla cultura -. È motivo di soddisfazione ospitare tanti musicisti americani che in questi giorni sono presenti sul nostro territorio, e ringrazio l’associazione Oblivium per offrirci questa opportunità”.

Fonte: Ufficio stampa