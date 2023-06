I Georgofili ricordano Arrigo Serpieri con un convegno

Si è svolto quest’oggi a Firenze, una giornata di studio promossa dall’Accademia dei Georgofili e dall’Accademia Italiana di Scienze Forestali per ricordare Arrigo Serpieri, grande maestro nel settore economico ed eccellente tecnocrate, che ha precorso i tempi su tematiche di grande attualità. L’occasione è stata l’anniversario dei cento anni dalla emanazione della “legge Serpieri” sulle foreste (Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267) e dei novanta anni dalla emanazione della legge sulla bonifica integrale (Legge 13 febbraio 1933 n. 215.

Il Presidente dei Georgofili, Massimo Vincenzini ha aperto i lavori ricordando che Serpieri è stato un grande maestro ma anche un grande Georgofilo: fu nominato Presidente dell’Accademia dei Georgofili nel 1926, portando questa istituzione ad assumere una centralità nel dibattito multidisciplinare alla base dell’innovazione tecnica, economica e sociale del settore agricolo nazionale. Non a caso ricevette in occasione del bicentenario dell’Accademia (1953) la medaglia d’oro di distinzione per i suoi studi. Tutt’oggi, ha aggiunto Vincenzini, nella sala del Consiglio accademico è presente l’effigie marmorea di Serpieri che vi fu posta nel 1966 e scampò miracolosamente alla bomba che distrusse la torre de’ Pulci nel 1993.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Luca Milani, ha portato il saluto delle istituzioni fiorentine e del Sindaco Nardella a tutti i presenti, in particolare ai massimi vertici dei carabinieri forestali presenti in sala. Ha sottolineato che i temi studiati da Arrigo Serpieri - come la valorizzazione dei boschi, la custodia del territorio, la regimazione delle risorse idriche - hanno tutt’oggi, forse ancor di più, valenza strategica per le scelte politiche e legislative. Anche nelle zone urbane, ha aggiunto, c’è bisogno di ripensare la gestione del verde e per questo motivo il ruolo dell’Accademia dei Georgofili è importantissimo perché mette a disposizione il proprio sapere su tematiche fondamentali per il futuro dell’Umanità. Milani ha concluso leggendo la poesia “Sia detto” di Mario Luzi, in ricordo del recente trentesimo anniversario della strage in via dei Georgofili.

Il Ministro Francesco Lollobrigida, invitato al convegno ma impegnato in India per i lavori del G20, ha fatto pervenire un proprio videomessaggio di ringraziamento e di saluti. Ha evidenziato come la visione dell’agricoltura di Serpieri fosse incredibilmente moderna, tant’è che fu voluta da lui una delle leggi più importanti del nostro paese che dopo 100 anni è ancora una pietra miliare per la gestione del territorio e per la tutela dell’ambiente, ancor più con i problemi dettati dai cambiamenti climatici. Serpieri, ha aggiunto Lollobrigida, è stato uno dei più grandi scienziati italiani e ripensare alla sua opera ci può aiutare ad affrontare il futuro, proteggendo il patrimonio boschivo e agricolo. L’Italia è stata la prima nazione a normare una strategia forestale e si impegna ancora molto per contrastare il dissesto idrogeologico. La legge Serpieri va letta e dobbiamo trarne ispirazione per creare un solido contesto normativo che ricomponga virtuosamente l’equilibrio tra uomo e territorio, ha concluso il Ministro.

Anche la Rettrice dell’Università di Firenze, Alessandra Petrucci, ha inviato un messaggio per salutare e ringraziare l’Accademia dei Georgofili per l’impegno profuso nei confronti della tutela dell’agricoltura e dell’ambiente, attraverso una rete di competenze che abbraccia tutto il territorio nazionale ed esplica le attività in iniziative scientifiche di altissimo livello, come quella su Arrigo Serpieri.

La giornata di studio ha affrontato nella mattinata il ricordo della figura di studioso, con particolare riferimento agli anni fiorentini e all’esperienza della bonifica integrale. Nel pomeriggio è stata evidenziata l’evoluzione della politica forestale italiana fino ai giorni nostri.



La raccolta dei riassunti delle varie relazioni è disponibile sul sito dell’Accademia dei Georgofili al link:

https://www.georgofili.it/contenuti/arrigo-serpieri-un-grande-maestro/19519.



Inoltre, è già stato pubblicato (ed è liberamente scaricabile in formato PDF) il “Quaderno” che raccoglie in formato integrale tutte le relazioni della giornata di studio, al link: https://www.georgofili.net/articoli/arrigo-serpieri-un-grande-maestro/14076 .

Fonte: Ufficio Stampa