Inaugurata casa famiglia per donne e minori a Scandicci

Inaugurata nella mattina di giovedì 15 giugno 2023 “Casa Margherita – Sacro Cuore”, la nuova Casa famiglia Chicco di grano nel comune di Scandicci che ospiterà donne e minori in difficoltà sociali, economiche o provenienti da maltrattamento, donne sole, donne con figli o in gravidanza, ragazze madri. In tutto Casa Margherita ospiterà cinque nuclei familiari donna e bambino.

Casa Margherita è la prima struttura ad alta intensità educativa della zona fiorentina nord ovest, con personale della cooperativa H24.

L’intervento di Casa Margherita è complessivamente orientato all'uscita dalla violenza, al sostegno della relazione madre-bambino, oltre che al raggiungimento dell'autonomia.

“Il percorso comunitario è finalizzato all’autonomia in ogni sua fase di realizzazione – spiegano le promotrici - Anche Casa Margherita, come le altre case famiglia Chicco di grano, è portatrice di un messaggio di solidarietà e sorellanza, ma anche di forza, riconoscimento reciproco, motivazione per acquisire la forza necessaria a iniziare un percorso di uscita dalla violenza, oltre che di rispetto e tutela della privacy delle donne”.

I bisogni prevalenti delle donne accolte possono derivare da maltrattamenti ricevuti dal partner, condizione di isolamento durante la gravidanza, mancanza di relazioni familiari significative e stabili, fragilità psicologiche, forte stato di indigenza.

All’inaugurazione hanno partecipato le educatrici di Chicco di grano, il Sindaco Sandro Fallani, gli assessori al sociale di Scandicci e Lastra a Signa, Andrea Franceschi e Matteo Gorini e il Presidente del Q4 di Firenze Mirko Dormentoni.