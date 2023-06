Inaugurato a Castagneto Lo Spazio officina

L’assessore regionale ai rapporti con gli enti locali e alla cultura della legalità, Stefano Ciuoffo, ha partecipato a Castagneto Carducci all’inaugurazione dello Spazio Officina, la nuova attività collegata allo Spazio giovani “Ilaria Leone” di Castagneto, che si rivolge agli amanti delle due ruote ed è situata in via della Repubblica 15 B a Donoratico.

Prima del taglio del nastro l’assessore, accompagnato dalla sindaca Sandra Scarpellini, si era recato a visitare uno dei beni sottratti alla criminalità organizzata, un ex capannone industriale oggetto di un progetto di recupero, i cui lavori stanno per iniziare.

“Quella che ho fatto a Castagneto Carducci – ha spiegato l’assessore Ciuoffo – è stata una visita molto interessante. La sindaca, che ringrazio per il gradito invito, mi ha illustrato due esperienze che hanno entrambe a che fare con la mia delega allo sviluppo della cultura della legalità. L’edificio sottratto alle mafie fa infatti parte di quei beni, e sono davvero tanti in Toscana, che testimoniano come sia possibile utilizzare a fine sociali, edifici comperati per riciclare gli utili frutto di attività criminose. Sono invece gli enti locali, come Castagneto, che li mettono a disposizione dei cittadini e li trasformano in presidi di legalità. Per questo mi auguro di essere invitato anche in occasione della consegna del bene alle sue nuove funzioni”.

Che saranno quelle di predisporre un centro aggregativo in cui sviluppare percorsi rivolti alle persone svantaggiate.

"Il capannone una volta ristrutturato - commenta la sindaca Sandra Scarpellini - diventerà un ampio spazio polivalente dove accogliere le fasce piu deboli della popolazione e dare risposte ai bisogni primari come quelli di prima accoglienza, quelli alimentari, quelli di fornitura di beni di prima necessità; un luogo di incontro e collaborazione per affrontare le emergenze sociali e per allestire laboratori sociali Questo importante risultato è il frutto del lavoro sinergico svolto dalle istituzioni, che ha visto collaborare insieme le parti sane di una comunità coesa. Un ringraziamento alla Regione Toscana che ha creduto in questo progetto".

Insomma l’idea è quella di creare un ampio spazio (di quasi 500 metri quadrati) perché le associazioni del Terzo dsettore possano accogliere le fasce più povere della popolazione e dare risposte ai bisogni primari come quelli di prima accoglienza, quelli alimentari, quelli di fornitura di beni di prima necessità a partire dal vestiario. Una delle funzioni di questo spazio polivalente sarà anche quella di fungere da luogo di incontro e collaborazione per affrontare le emergenze sociali e per allestire laboratori sociali.

Per la valenza complessiva e l’importanza del progetto la Regione ha a suo tempo deciso di finanziarlo attraverso un importante contributo di quasi 1,2 milioni di euro.

“Ma anche lo Spazio officina – prosegue l’assessore – rappresenta non soltanto una bella idea, ma anche un piccolo presidio di partecipazione e convivenza civile, che si rivolge in particolare alle giovani generazioni e che valorizza poi una mobilità ed un approccio dolci, partecipativi e in grado di stimolare la socialità”.

Ciclofficina è il frutto di un percorso di impresa cooperativa simulata, finanziato da Confcooperative, grazie al quale i ragazzi che frequentano lo Spazio hanno deciso di simulare la costituzione di una cooperativa che si occupa del recupero e riparazione delle biciclette.

Il progetto, curato dalla Cooperativa Con Voi, ha lo scopo di incentivare la cura e l'autoriparazione della propria bicicletta, principale mezzo per gli spostamenti dei ragazzi.

Si tratta di un percorso educativo attivo per una mobilità lenta, nel rispetto dell'ambiente, anche tramite il riciclo e riutilizzo di biciclette ormai dismesse e abbandonate, imparando a prendersene cura e offrendo un servizio interno gratuito di "Bike Sharing".

