Incidente sul lavoro a Ventimiglia, morti due dipendenti civili dell'Istituto geografico militare di Firenze

Tra le vittime dell'incidente stradale avvenuto a Villatella, sul monte Grammondo a Ventimiglia, ci sono due dipendenti civili dell'Istituto geografico militare di Firenze. L'auto dell'Istituto geografico militare di Firenze è precipitata in un dirupo e i due funzionari deceduti erano stati inviati sul posto per rilievi cartografici, insieme ad altri colleghi.

“Ancora morti di lavoro, ancora morti sul lavoro. L'incidente è avvenuto questa mattina nei pressi di Ventimiglia, su una strada impervia e priva di protezioni” si legge su una nota della segreteria regionale di Confintesa Fp Toscana.

“È l'ennesima tragedia che colpisce chi sta compiendo il proprio dovere. Non si può continuare così - aggiunge il segretario generale regionale di Confintesa Fp Toscana Sandra Badii - e ci stringiamo intorno ai familiari dei colleghi per offrire la nostra vicinanza. Il sistema sicurezza sul lavoro va rivisto, le procedure vanno riviste, le tutele vanno riviste e va rivisto anche il modo di trattare la materia nei posti di lavoro. Non si può rimandare, è urgente”.