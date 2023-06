Medici Firenze: "Via subito il tetto alla spesa sanitaria"

“La sanità pubblica in Italia è in pericolo”.

A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, in occasione dell'incontro tenuto oggi al teatro La Compagnia di Firenze, organizzato dall’Intersindacale uniti per la sanità a cui hanno partecipato medici, dirigenti sanitari, associazioni dei cittadini, veterinari mobilitati in difesa del sistema sanitario nazionale.



“Il nostro - dice Dattolo - è un appello agli operatori sanitari ma anche ai cittadini. C’è ancora tempo per salvare il servizio sanitario nazionale anche se qualcuno dice che siamo a un punto di non ritorno. I cittadini spendono ogni anno oltre 40 miliardi in assicurazioni e ticket perché il fondo sanitario nazionale non è adeguato. Servono più risorse ed è urgente superare la regola del 2004 che stabilisce un tetto alla spesa sanitaria impedendo nuove assunzioni in sanità”.