Un uomo di 51 anni è morto oggi in un incidente stradale avvenuto a Capannoli (Pisa). Per cause ancora da comprendere, sulla strada provinciale della Fila, in un tratto rettilineo, c'è stato uno scontro frontale tra la microcar, alla cui guida si trovava la vittima, e un camion. La piccola vettura è rimasta completamente distrutta dall’impatto e il conducente della minicar, residente in un comune dell'Alta Valdera, è morto sul colpo.