Mugello, servizi alle imprese alluvionate con la Camera di Commercio

La Camera di commercio di Firenze va in aiuto delle imprese del Mugello colpite dagli eventi alluvionali delle settimane scorse. Ogni martedì, per un mese, a partire dal 20 giugno prossimo, sarà in funzione uno sportello presso l’Unione montana dei Comuni del Mugello, in via Togliatti 45, a Borgo San Lorenzo, dove sarà possibile avere informazioni e consulenze gratuite sulla finanza agevolata e sulle opportunità di finanziamento, sia europee che nazionali e locali, a disposizione delle imprese. Gli incontri avranno sia carattere illustrativo delle opportunità previste da provvedimenti normativi, sia carattere più specifico di approfondimento tecnico. Lo sportello, gestito da PromoFirenze, azienda speciale della Camera, avrà accesso libero al mattino (9,30-13), oppure su appuntamento il pomeriggio dalle 14 alle 16.