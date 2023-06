Notte Bianca a Empoli, come cambia la viabilità

Torna la notte del commercio, la ‘Notte Bianca Empoli’ edizione 2023. Il centro storico sarà animato da spettacoli musicali, di danza con le scuole cittadine, shopping in notturna coi negozi aperti per l’occasione, motoraduno e autoraduno d’epoca.

Al fine di consentire e vivere al meglio la manifestazione che richiamerà numerose persone, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei alla circolazione stradale e alla sosta, nelle aree dove si svolgerà l’evento.

ECCO TUTTI I PROVVEDIMENTI DELLA VIABILITÀ – Con l’ordinanza 345 del giorno 14 giugno 2023 saranno adottate alcune modifiche alla viabilità cittadina nelle aree interessate dalla manifestazione, dalle 18.30 di sabato 17 giugno 2023 alle 2 di domenica 18 giugno 2023 o comunque fino al completo spazzamento delle aree. Di seguito i dettagli: via Tinto da Battifolle, all'intersezione con via Ferrante, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra.§

In caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale saranno adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra, corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito di tutti i veicoli; via Salvagnoli, intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sinistra in via Tinto da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra.

Inoltre, dalle 18.30 di sabato 17 giugno 2023 alle 2 di domenica 18 giugno 2023 o comunque fino al completo spazzamento delle aree interessate alle modifiche della viabilità saranno adottati anche altri provvedimenti: piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; Zona a Transito Limitato, intera area, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL. Piazza Farinata degli Uberti, intera area, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Dei Neri, all'intersezione con via Leonardo da Vinci, divieto di transito con obbligo di svolta a destra in direzione di via Cavour; via Ferrucci, all'intersezione con via del Papa, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra in direzione di via della Noce; in piazza del Popolo, tutta la piazza, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Marchetti, all’intersezione con piazza Matteotti, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Giuseppe del Papa, all’intersezione con via Ridolfi, obbligo di proseguire a dritto, direzione via Roma; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra e lato destro, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili.

Sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa