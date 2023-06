Al via la terza edizione delle Notti Bianche di CodiceRisparmio

Preparatevi a godervi la vostra estate con le migliori offerte online. CodiceRisparmio sta tornando con la terza edizione delle sue famose "Notti Bianche di CodiceRisparmio". Un'occasione imperdibile per tutti coloro che amano risparmiare sugli acquisti online. Lasciatevi trasportare da un'esperienza di shopping insuperabile, grazie ai codici sconto selezionati dai nostri esperti e alla vasta gamma di prodotti offerti da numerosi siti partner. Continuate a leggere per scoprire cosa rende le Notti Bianche così speciali.

Chi è CodiceRisparmio?

CodiceRisparmio è una piattaforma che si occupa della pubblicazione di offerte e codici sconto che possono essere usati gratuitamente per fare shopping online presso centinaia di negozi usufruendo di sconti speciali.

La nostra piattaforma permette di risparmiare su un'ampia gamma di prodotti e servizi tra cui: abbigliamento, elettronica, viaggi, alimentazione, salute, bellezza, sport, giocattoli, hobby, corsi e biglietti per eventi.

All'interno del nostro blog inoltre, forniamo consigli utili su come risparmiare denaro durante gli acquisti online e pubblichiamo guide, recensioni e novità dal mondo del commercio elettronico e del marketing.

I visitatori possono prelevare gratuitamente tutti i coupon presenti senza necessità d'iscrizione; tuttavia per essere certi di non perdersi nessuna occasione di risparmio, è possibile registrarsi alla newsletter oppure iscriversi al nostro esclusivo servizio di "Email Alert".

Tale servizio consente di selezionare i propri negozi online preferiti e poter così ricevere comunicazioni riguardo le ultime novità e tutti i più convenienti codici sconto pubblicati.

Le Notti Bianche di CodiceRisparmio: Si parte il 16 Giugno

La terza edizione delle "Notti Bianche di CodiceRisparmio" è finalmente arrivata... siete pronti a risparmiare?

A partire dal 16 Giugno e per una durata di 10 giorni, il nostro portale offrirà una selezione dei migliori codici sconto provenienti da e-commerce selezionati tra i quali: La Feltrinelli, IBS, Il Libraccio, Acer, Philips, EMP, Floraqueen, Fitporn e molti altri ancora... c'è solo l'imbarazzo della scelta!

Non potete assolutamente perdere questa occasione... il 16 Giugno alle 8:00, collegatevi su CodiceRisparmio.it e scorrete la lista dei negozi partecipanti per scoprire il codice sconto esclusivo perfetto per voi.