Operaio travolto in galleria ferroviaria a Vernio: è grave

Un incidente sul lavoro è avvenuto attorno alla mezzanotte all'interno della galleria ferroviaria all'altezza di Vernio (Prato), lungo la linea Direttissima. Un operaio di 48 anni sarebbe stato travolto da un carro del convoglio di cantiere che stava procedendo sulle rotaie, rimanendo gravemente ferito.

L'uomo, di nazionalità algerina, è dipendente di una ditta che sta effettuando lavori sulla Direttissima per conto di Rfi.

Il 48enne avrebbe riportato ferite molto serie alle gambe ed è stato trasportato con l'elisoccorso al Cto di Firenze. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, sono intervenuti i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl.

"Il lavoratore è rimasto gravemente ferito a seguito del trascinamento sotto le ruote del carro – riportano in una nota le segreterie regionali toscane dei sindacati Filt - Fit – Uilt –. Ancora una volta siamo a denunciare l'ennesimo grave infortunio sul lavoro, avvenuto in un contesto particolarmente complesso, con numerosi carrelli e macchine operatrici, circolanti in quell'area cantiere".

"In attesa che le autorità preposte facciano chiarezza sulle circostanze del grave accadimento - proseguono -, non possiamo esimerci dal ricordare che lavorare di notte, in un ambiente chiuso come una galleria, con polveri e fumi che riducono la visuale, aumenta i rischi per gli addetti impegnati in queste lavorazioni, ragion per cui occorre ulteriormente ribadire la necessità della vigilanza, da parte delle aziende coinvolte, nel fare applicare regole e norme di sicurezza, nello specifico in riferimento ai cantieri di manutenzione ferroviari. Altro elemento fondamentale è la formazione che tutti i lavoratori coinvolti in queste attività̀, devono avere”.