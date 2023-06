Palio di Siena, si presenta il Drappellone del pittore Roberto Di Jullo

Il prossimo 26 giugno va in scena il primo importante appuntamento con la tradizione della Città di Siena.

Lunedì alle ore 19, infatti, nel Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico, il sindaco Nicoletta Fabio svelerà il Drappellone per il Palio del 2 luglio realizzato dall’artista Roberto Di Jullo.

Sarà lo storico Duccio Balestracci a presentare l’opera del pittore, già noto alla città per la sua personale ai Magazzini del Sale e per aver partecipato più volte alle edizioni di Cavalli d’Autore, mostra collettiva al Santa Maria della Scala che riunisce i dipinti e le sculture dei migliori interpreti della figura del cavallo.

Durante la cerimonia verrà illustrato, da Riccardo Manganelli, il Masgalano per le due carriere di questo 2023. Il premio, creato dal laboratorio orafo “Il Galeone” di Giovanna Giudici e Federico Biagi, e offerto dagli Archivisti delle 17 Consorelle, andrà alla migliore comparsa che si sarà distinta per eleganza, dignità di portamento e coordinazione durante la sfilata in entrambi i cortei storici.