Rapina e coltellate, in manette un 33enne a Pontedera

I carabinieri della Compagnia di Pontedera (PI) hanno arrestato in flagranza un 33enne di origine marocchina, pregiudicato e senza fissa dimora, accusato di rapina a mano armata e lesioni aggravate in danno di un connazionale.

La rapina è avvenuta nella scorsa nottata a Pontedera, presso l’ex “Consorzio Agrario”, struttura ora abbandonata e, talvolta, utilizzata come rifugio da persone senza fissa dimora. In tale scenario, il personale del 118 è intervenuto in soccorso di un uomo, vittima di aggressione, riscontrando sul corpo gravi ferite da arma da taglio. I carabinieri si sono mossi immediatamente con alcuni equipaggi della Stazione e dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera e hanno raccolto elementi in ordine all’aggressione subita dalla vittima, privata del portafoglio.

Il soggetto ferito è stato trasportato, con urgenza, presso l’ospedale “F. Lotti” di Pontedera (PI) ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata, a causa delle gravi lesioni riportate. Le immediate ricerche del rapinatore, condotte dai militari sulla base della descrizione fisica fornita, hanno permesso ai militari di individuarlo alla stazione ferroviaria di Pontedera.

L'uomo, in procinto di prendere un treno in direzione di Firenze, è stato bloccato dai militari che, peraltro, rilevavano sugli arti superiori e sull’abbigliamento abbondanti tracce di liquido ematico, verosimilmente provenienti dalla vittima della rapina. Condotto in caserma, sulla base di tutti gli elementi investigativi di riscontro raccolti in brevissimo tempo dai carabinieri, è stato arrestato e, al termine delle incombenze rituali, associato alla Casa Circondariale “Don Bosco” di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.