Sanità pubblica, manifestazione a Roma: pullman da Empoli, Castelfiorentino e Certaldo

Il 24 giugno si terrà una manifestazione nazionale per difendere la sanità pubblica lanciata da un ampio cartello di associazioni tra cui la CGIL.

Dall'empolese-valdelsa come CGIL organizza 3 pullman da Empoli, Castelfiorentino e Certaldo per agevolare la partecipazione alla manifestazione. Inoltre per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della difesa della sanità pubblica il sindacato organizza volantinaggi davanti agli ospedali e ai mercati.

"Le priorità delle rivendicazioni - si legge in una nota - sono bloccare i tagli al fondo sanitario che si susseguono da anni e che continueranno anche nel prossimo triennio (-2.4% nel 2023 e -6.4% dal 2025); potenziare la rete ospedaliera e la sanità territoriale. Nel nostro territorio, grazie anche alla nostra azione, vi è una diffusione di Case di Comunità importante, che si estenderà nei prossimi anni, ma se non c'è il personale da inserire rischiano di restare scatole vuote; abbattere le liste di attesa e ridurre la pressione sui pronto soccorso: due emergenze che negano il diritto alla salute e favoriscono il settore privato a pagamento; migliorare l'assistenza alle persone fragili e anziane".

L'empolese-valdelsa - continua il comunicato - non è esente da questa situazione. Il personale presente non è sufficiente per garantire i servizi tanto che per permettere le ferie verranno chiusi almeno 60 posti letto in periodo estivo. In assenza di una riorganizzazione della rete ospedaliera e di un piano straordinario di assunzioni i problemi sul nostro pronto di soccorso non potranno mai essere risolti. L'esternalizzazione di servizi di cura abbassano la capacità del pubblico di seguire efficacemente soprattutto le figure più fragili. Per tutto questo lanciamo una campagna di mobilitazione in difesa della sanità pubblica, perché la salute è un diritto essenziale che non può essere privatizzato.

Fonte: Ufficio Stampa