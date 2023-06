Spacca il naso al cameriere con un posacenere a Prato, denunciato autore

Un 19enne marocchino, irregolare e pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà dopo aver aggredito il cameriere 22enne di un locale di piazza Mercatale, colpendolo al volto con un posacenere in vetro fino a fratturargli il setto nasale.

I carabinieri il giorno dopo avevano individuato un accompagnatore dell'aggressore, un ragazzo che però aveva ostacolato l'identificazione fornendo una versione non credibile. Per questo è stato denunciato per favoreggiamento personale.

Con l'aiuto delle immagini delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno tratteggiato l'identikit dell'uomo, i dettagli erano stati poi trasmessi alle varie pattuglie sul territorio nel weekend.

La ricostruzione degli eventi, spiegano i carabinieri, "non sembra legata ad un fatto da mala movida ma ad un’azione ritorsiva consapevole del giovane nordafricano che il giorno precedente ai fatti era stato redarguito verbalmente dal titolare del locale perché nel transitare lo stesso era stato notato ad infastidire in modo petulante due giovanissime ragazze".