Buongiorno oggi ringrazio Alberto per questa ricetta con gli spiedini di pollo speziati, le zucchine e il riso basmati. Secondo piatto o piatto unico? decidete voi! Albero ha trovato questa ricetta su una rivista di cucina, ha voluto provarla a fare e ha detto che come prima volta gli è venuta molto buona. E' un piatto un po' orientale per le spezie che si utilizzano e per l'accompagnamento del riso basmati!

Per fare gli spiedini potete utilizzare quelli in bambù, in legno e quelli in acciaio inossidabile. Se optate per quelli in bambù o legno meglio immergerli per circa un'ora in acqua in modo che sulla griglia non si brucino o non si scheggiano. Ho letto anche che potete sostituire l'acqua con il vino in modo se cucinate soprattutto carne è un modo per insaporirla.

Vi lascio come sempre un link dove potete informarvi meglio su questo argomento: it.hiloved.com/

Spiedini di pollo marinati con riso basmati e zucchine Ingredienti per 4 persone 500 gr di petto di pollo 1 spicchio di aglio 1 mazzetto di coriandolo fresco 2 cucchiaini di zenzero in polvere 1 cucchiaino di cumino in polvere 2 cucchiai di salsa di soia 1 cucchiaino di burro di arachidi al naturale (eventualmente anche burro normale) 2 cucchiai di olio extravergine di oliva Per le zucchine: 4-5 zucchine 2 bulbi di cipollotto Olio extravergine di oliva Sale e pepe Per accompagnare: 200 gr di riso basmati 1 limone Prezzemolo fresco 60 gr di arachidi sgusciate Peperoncino Preparazione: tagliate il pollo a cubetti piccoli e metteteli in una ciotola con l’aglio, il coriandolo tritati finemente e tutti gli altri ingredienti. Mescolate bene, coprite con la pellicola e fate marinare per qualche ora o per una notte in frigorifero. Infilate i cubetti di pollo su degli spiedini di legno e tenete da parte. Lavate e tagliate a fette non troppo sottili. Affettate i bulbi di cipollotto e uniteli alle zucchine in un wok o padella antiaderente. Condite con un filo di olio, sale, pepe e fate saltare per 7-8 minuti in modo che le verdure restino ancora abbastanza croccanti. Fate bollire un pentola di acqua con poco sale e fate cuocere il riso per 12 minuti circa; scolate e tenete da parte. Ungete con un filo d’olio una padella piuttosto grande e fate cuocere gli spiedini di pollo per qualche minuto su ciascun lato finché non saranno ben dorati da tutti i lati. Servite il riso con po’ di zucchine croccanti e gli spiedini di pollo, completate con le arachidi tritate grossolanamente, degli spicchi di limone da spremere al momento, una spolverata di peperoncino, qualche foglia di prezzemolo e un filo d’olio. Alberto