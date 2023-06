Sport al Sacchetti, dalla scherma allo snowboard per i giovani studenti

Oltre all’impegno per promuovere la didattica all’aperto, l’Istituto Franco Sacchetti di San Miniato ha indirizzato le proprie energie nell’organizzazione di attività motorie e sportive.

Alla fine dell’anno scolastico si raccolgono i frutti anche relativamente agli esiti delle gare svolte dagli studenti della secondaria di primo grado. Sono molti gli studenti che si sono qualificati o hanno vinto gare in diverse discipline sportive.

Il Dirigente dell’Istituto, Andrea Fubini dichiara: "Siamo soddisfatti dai risultati raggiunti dai nostri studenti che hanno partecipato ai campionati scolastici, mi congratulo con loro e con i docenti che li hanno allenati ed accompagnati per tutto il percorso. Credo però che sia importante valorizzare l’impegno dell’Istituto nell’organizzare attività motorie in orario scolastico ed extrascolastico anche in collaborazione con le società sportive del territorio che voglio ringraziare.

Lo sport e le attività motorie sono portatori di uno straordinario potenziale educativo. Non si tratta della semplice promozione del movimento come indispensabile al mantenimento della salute e alla crescita dei giovani, ma gli sport educano all’apprendimento delle regole sociali, aiutano a sviluppare il senso di appartenenza e contribuiscono a far sentire il soggetto parte di un gruppo quindi a favorire l’inclusione".

Il professor Gianluca Battini enuncia con entusiasmo i progetti sportivi di questo anno scolastico: - adesione al progetto di Sport & Salute “Scuola attiva Junior”: 1° sport SCHERMA, 2° sport CANOA-KAYAK.

Per le classi prime della scuola secondaria di primo grado attività di orienteering,ormai una tradizione.

Per le classi seconde abbiamo attivato il corso di nuoto, canottaggio e atletica leggera. Trekking sulla Via francigena per le classi terze, abbiamo partecipato ai campionati studenteschi portando a casa qualche soddisfazione. Insomma, stiamo investendo sullo sport perché sappiamo che lo sport è un efficace veicolo per la salute e il benessere personale ed esplica i suoi effetti in tutte le aree della vita dei nostri giovani. Poi, come si può vedere le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono molto motivati e spesso portano a casa bei risultati. Abbiamo partecipato ai Campionati studenteschi prevalentemente sulle categorie Cadetti ( classi seconde e terze). Ecco le classifiche: Campionati studenteschi di Scherma, fase d’istituto: femminile: 1° classificata Perla Salvadori; maschile: 1° classificato Mattia Fattori. Per la specialità Snowboard/squadre abbiamo partecipato alle fasi nazionali a Folgaria ed abbiamo portato a casa i campioni regionali: Edoardo Sensi ed Andrea Argento;

Ha dato risultati anche la partecipazione alla fase regionale di Orienteering a Prato ed abbiamo quindi i campioni provinciali Federico Orlandini, Dario Cecchelli, Riccardo Bellucci ed Angelo Tondi.

L’atletica leggera ha visto una buona partecipazione nelle varie specialità anche nella categoria Ragazzi (classi prime):ai campionati provinciali svolti a San Giuliano Terme nei 60 metri si è classificata al 1 ° posto Jinan Farkas, un 1° posto anche nel lancio del Vortex, Anita Parentini; la staffetta 4x100 fa guadagnare al Sacchetti un 2° posto con gli alunni: Alessandro Lopardo, Adriano Profeti, Andrea Ventre, Mattia Cinci, 2° posto anche per le ragazze alla staffetta 4x100: Norma Villa, Anita Parentini, Greta Seli, Jinan Farkas.

Alla fine di questo anno scolastico - chiosa Fubini- possiamo augurarci che, seè vero che praticando sport si producono più endorfine (ormone del benessere edel buonumore), le nostre studentesse e i nostri studenti lascino la scuolaun pochino più felici.

Fonte: Istituto comprensivo 'Franco Sacchetti' di San Miniato