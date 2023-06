Street Art, ultime installazioni in centro storico

Venerdì 16 giugno si conclude il progetto STREET ART A MONTAIONE con l’installazione dei pannelli che riproducono l’ultimo lavoro realizzato in uno dei vicoli del centro storico, Vicolo del Fiore.

Il comune di Montaione ha partecipato al bando di finanziamento regionale in favore dei Comuni toscani relativo alle “Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni”, per la valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, cosiddetta “street art”, intesa quale particolare forma di espressione dell’arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l’arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono.

Con il contributo ottenuto sono stati finanziati quattro interventi di riqualificazione estetica di luoghi soggetti a degrado, quattro vicoli dove sono già stati realizzati tre murales e un ultima opera che è stata realizzata su pannelli in legno e che sarà installata domani.

Le opere, realizzate da giovani artisti, sono ispirate a temi come la leggenda di Ajone, le cappelle di San Vivaldo, la Madonna con Bambino attribuita a Guido di Graziano e conservata nella chiesa di San Regolo, il paesaggio di Montaione, e i murales sono visibili in Vicolo Torto, Vicolo Buio e Vicolo Medio.

Fonte: Ufficio Stampa