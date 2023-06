Tasse, due incontri gratuiti a Montespertoli per i cittadini

In un'era sempre più digitalizzata, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire ai cittadini gli strumenti necessari per semplificare la gestione dei propri tributi locali. Al fine di promuovere la conoscenza e l'utilizzo dei servizi online dedicati, l'ente ha organizzato un incontro informativo aperti a tutti i cittadini interessati martedì 20 giugno. Inoltre, vista l’imminente modifica del modello tariffario per la gestione dei rifiuti che introdurrà la Tariffa corrispettiva dal 1° gennaio 2024, per giovedì 22 giugno è organizzato un primo incontro informativo.

I due incontri, che si terranno presso la Sala Consiliare offriranno un'opportunità per i partecipanti di scoprire sia l'utilizzo dei tributi online sia capire come cambierà la tariffazione da gennaio.

I temi trattati durante gli incontri saranno:

MARTEDÌ 20 GIUGNO, ORE 18 - Tributi OnLine: i portali per avere sempre sottocontrollo la tua situazione

1. Sportello telematico tributi LinkMATE:

IMU online – controllo della propria posizione contributiva e pagamento

TARI online – controllo degli svuotamenti, delle proprie utenze e dei versamenti

Canone unico patrimoniale e mercatale – controllo delle proprie concessioni e pagamenti

Multi utenza

Sportello online

2. Portale TouristTax: portale della rendicontazione e della verifica della propria posizione relativa al pagamento dell’Imposta di Soggiorno.

GIOVEDÌ 22 GIUGNO, ORE 18 - Tariffa corrispettiva: nuovo modello tariffario dal 1° gennaio 2024

1. Quadro normativo di riferimento.

2. Ambito Tariffario Sovracomunale e il nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva (TARIC).

3. Principali caratteristiche del nuovo modello tariffario.

4. Calcolo della tariffa corrispettiva per utenze domestiche e non domestiche.

5. Riduzioni e agevolazioni della tariffa corrispettiva.

6. Simulatore tariffa corrispettiva online.

7. Campagne informative di Alia Servizi Ambientali Spa.

Gli esperti dell'Ufficio Tributi saranno presenti per rispondere alle domande dei partecipanti e fornire assistenza personalizzata. I cittadini sono incoraggiati a portare con sé i propri dispositivi mobili o laptop per seguire le dimostrazioni pratiche e sperimentare direttamente i servizi online.

Per partecipare a questi incontri informativi gratuiti, è necessario inviare una email di conferma per la partecipazione scrivendo a segr.sindaco@comune.montespertoli.fi.it. Sarà possibile seguire gli incontri anche su piattaforma ZOOM, basterà indicare per email la preferenza di presenza, se in modalità remota o in Sala Consiliare.

L'Amministrazione Comunale è impegnata a offrire una maggiore trasparenza e accessibilità ai propri servizi e i due incontri informativi sui tributi rappresentano un passo avanti per rendere i servizi finanziari alla portata di tutti i cittadini.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Ufficio Tributi

tributi@comune.montespertoli.fi.it

Telefono: 0571600245