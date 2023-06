Trovato frammento osseo umano a Grosseto, ipotesi di un cadavere sotterrato

Un frammento osseo ritrovato in un terreno alla periferia di Grosseto, vicino a via Giordania, potrebbe appartenere a un essere umano. Da diverse settimane sono in corso ricerche in quel luogo a seguito di segnalazioni riguardanti uno o più cadaveri sepolti. L'indagine è condotta dai carabinieri ed è in corso da circa un mese.

Uno dei due periti incaricati dell'analisi del frammento ha presentato la relazione richiesta dal procuratore. Secondo l'esperto, l'osso appartiene a un essere umano di sesso maschile, ma è "altamente degradato". È improbabile che l'osso sia riconducibile a una morte recente; tuttavia, è molto probabile che appartenga a un uomo sepolto in quel luogo molti anni fa. Il frammento è danneggiato dalle intemperie e la datazione precisa non è possibile. Potrebbe anche essere stato danneggiato da agenti naturali o umani. La datazione rimane incerta.

Tuttavia, il frammento osseo è stato trovato nella stessa zona indicata da una segnalazione alle autorità e dove un cane addestrato aveva rilevato la presenza di resti umani. I militari hanno iniziato a scavare in un terreno che appartiene ad un 56enne, ora sotto indagine per distruzione e soppressione di cadavere.