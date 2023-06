Undici spettacoli e due saggi per un "Teatro insieme"

Teatro, musica, danza e poesia nella frizzante aria d’estate.

Dal 20 al 28 giugno a Castelfranco di Sotto arriva “Teatro Insieme”, la rassegna teatrale estiva che porta sul palco 11 spettacoli rivolti a bambini, ragazzi e adulti, e due saggi finali dei Laboratori Culturali Comunali.

L'iniziativa, organizzata dal Gruppo teatrale Four Red Roses insieme al Comune di Castelfranco di Sotto, fa parte del progetto “Facciamo Centro”, finanziato dalla Regione Toscana con il bando sulla sicurezza integrata. Tutte le performance si terranno nel Cortile della Sala della Pace, in via Magenta, e saranno ad ingresso gratuito e senza prenotazione.

La maggior parte delle compagnie coinvolte fanno parte del progetto intercomunale Intesa Teatro Comunale, rete che riunisce undici comuni della provincia di Pisa e più di 40 compagnie teatrali. Sono previsti sia spettacoli per bambini che spettacoli rivolti ad un pubblico adulto.

IL PROGRAMMA

Si parte martedì 20 giugno, alle ore 18,00 con lo spettacolo per bambini “QUANDO LE FIABE INVASERO LA TERRA” a cura del Teatro popolare di Treggiaia. Un percorso fatto di storie, leggende, racconti che hanno la loro origine nel repertorio classico, ma anche nella raccolta delle fiabe italiane di Italo

Calvino e quelle toscane di Carlo Lapucci. Filastrocche, canzoni fanno da intreccio e legame alle fiabe nel susseguirsi dello spettacolo che riesce sempre a catturare l’attenzione e la partecipazione emotiva dei bambini. Alle ore 21,30 invece la serata continua con irresistibili sonetti, esilaranti monologhi e canzoni goliardiche di “RISATE IN VERNACOLO PISANO” a cura di Lorenzo Gremigni e del CGS – Crocchi Goliardi Spensierati (associazione studentesca più longeva d’Italia, con oltre 100 anni all’attivo).

Mercoledì 21 giugno, alle ore 18,00 bambini e bambine potranno divertirsi con lo spettacolo di Circusbandando con Paco e Celestina dal titolo “GOCCIA A GOCCIA”.

Mentre per gli adulti, la serata continua alle ore 21,30 con lo spettacolo “PARIGI, O CARA” (liberamente ispirata alla Traviata di Giuseppe Verdi) a cura della Compagnia teatrale No, Grazie! di Montopoli in Val d'Arno.

Giornata tutta dedicata ai bambini e ragazzi, giovedì 22 giugno: si parte alle ore 17,30 con lo spettacolo di burattini “FOFFO FA MAGIE FAVOLOSE” a cura de Il Teatro di Fio - Compagnia Semi volanti, da un racconto inedito di Eva Malacarne (storia liberamente tratta da Fiabe Toscane di Carlo Lapucci).

Mentre alle ore 21,30 il divertimento continua con “IL SUPERLUPONE” a cura del Gruppo teatrale Four Red Roses / L’anello Compagnia teatrale. Un esilarante racconto che vede protagonista il famoso lupo cattivo delle fiabe, ma in una versione un po’ diversa. Ha perso l'energia da cattivo e il suo fisico è debole, stanco e vecchio, e deve ritrovare la sua forza e la fiducia in se stesso.

Il weekend è tutto per adulti. Venerdì 23 giugno alle ore 21,30 andrà in scena “LA FOLLIA DEL TANGO” a cura della Compagnia Improvisacion Tango di Carina Calderon e Alfredo Astesiano. Con a seguire SERATA DI BALLO. Un spettacolo dinamico dove il ritmo, il gesto e l'originalità del teatro si uniscono in questa occasione alla danza, creando scene di grande impatto emotivo, narrativo ed estetico. Sabato 24 giugno alle ore 21,30 “L’ INTERVISTA”, dramma di una passione amorosa portato in scena dalla Compagnia Teatro Studio. Domenica 25 giugno invece alle ore 21.30 va in scena “RITAGLI DI TEATRO E POESIA” a cura della Compagnia L’ Albero di Putignano. Uno spettacolo, composto da corti teatrali che si susseguono intervallati da poesie di vario genere, segue un percorso libero proponendo testi brillanti e testi drammatici, cercando di offrire allo spettatore una immagine, anche se parziale, della molteplice e complessa espressione teatrale.

L’intrattenimento per bambini continua lunedì 26 giugno alle ore 18,00 con “TEATRANDO – LABORATORIO DI GIOCHI E ANIMAZIONE” a cura dei Laboratori Teatrali Comunali con Stefania Morelli. “La fantasia è un luogo dove tutto è possibile. Attraverso giochi teatrali di conoscenza, corpo e movimento. Giochi con le parole e musica, la fantasia ci accompagnerà nel mondo del teatro”.

Martedì 27 giugno alle ore 21,30 è in programma lo spettacolo “LE BEATRICI” a cura di L’Anello Compagnia teatrale. Nove monologhi al femminile. Una suora assatanata, una casalinga disperata, una donna in carriera, una vecchia bisbetica e una vecchia sognante, una giovane irrequieta, un'adolescente crudele, una donna-lupo e una delicata cagnolina. Un continuum di invettive, sproloqui, ammiccanti confidenze, sussurri sognanti e impettite deliberazioni. Tra un monologo e l'altro, poesie e canzoni. Un'opera unica, fra teatro e racconto.

Mercoledì 28 giugno spazio ai saggi dei Laboratori Teatrali Comunali: alle ore 21,00 i più piccoli con lo spettacolo “LA NATURA CI RACCONTA UNA STORIA”, frammenti di fiabe per raccontare l'importanza della natura per i bambini. Alle ore 21,45 è la volta dei ragazzi con lo spettacolo “PER ARRIVARE BASTA CHIEDERE - IL TURISTA - LA LUNA – LE DETECTIVE”.

“Siamo felici di essere riusciti a organizzare questa programmazione teatrale estiva così ricca e variegata, grazie al contributo della Regione Toscana – hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e l’assessora alla Cultura Chiara Bonciolini -. È un calendario che si rivolge sia ai bambini, che a ragazzi e adulti. Ci sono serate di divertimento, spettacoli in cui i bambini diventano i protagonisti, non mancherà la danza, la poesia e nemmeno alcuni spettacoli più riflessivi e intimisti”. “Questo Teatro Insieme è il risultato di una concertazione fatta con le associazioni e questa è sicuramente una cosa di cui siamo contenti e doppiamente soddisfatti”.

Fonte: Ufficio stampa