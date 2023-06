Madame, Biagio Antonacci, Massini e molti altri: ecco 11Lune 2023

11Lune si ormai si è fatta grande. Dopo esser diventata "maggiorenne", la rassegna made in Peccioli quest'anno compie 19 anni e come tutti i traguardi importanti, oltre alla presentazione del calendario di spettacoli 2023, è tempo anche di bilanci. In diciannove edizioni 11Lune ha ospitato 212 spettacoli, 57 eventi collaterali e ha accolto a Peccioli oltre 200.000 spettatori. Numeri che raccontano lo sviluppo di un’idea che negli anni si è trasformata restando sempre strumento culturale al servizio del territorio.

Dal teatro alla musica, fino al mondo della cultura a 360 gradi: elementi che si ritrovano anche in questo nuovo programma, in scena per tutto il mese di luglio, dall'1 al 30, presentato questa mattina nella cornice del Palazzo Senza Tempo dal sindaco Renzo Macelloni e da tutti gli attori che fanno parte del cartellone di eventi e dell'organizzazione di un appuntamento ormai radicato a Peccioli e dintorni.

Tra i big sul palco dell'Anfiteatro Fonte Mazzola, dietro al gigante protagonista anche dell'illustrazione sulla locandina di questa edizione realizzata da Walter Sardonini responsabile dell'immagine visiva della Fondazione Teatro della Toscana, ci saranno Madame il 22 luglio e Biagio Antonacci il 25 luglio. La collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana porterà lunedì 3 luglio per il secondo anno consecutivo uno spettacolo del vincitore del Tony award (l’Oscar del teatro) per la migliore opera teatrale 2022, Stefano Massini, dal titolo Manhattan Project, tratto dal suo ultimo libro pubblicato nel 2023 da Einaudi, in cui passa in rassegna la storia americana, le sue radici in Europa e le conseguenze globali.

E poi ancora riflettori sul concerto d'orchestra tributo a Morricone e tanti altri eventi da scoprire di seguito, che valorizzano anche le realtà del territorio. Tra questi le Notti dell’archeologia che uniranno le visite guidate allo scavo di Santa Mustiola alle osservazioni del cielo, grazie alla collaborazione con l’AAAV Associazione Astrofili Alta Valdera, e alla musica grazie alla collaborazione con le due realtà presenti sul territorio: la Filarmonica di Peccioli (12 luglio) e l’Accademia Musicale Alta Valdera (19 luglio).

11Lune 2023, 19esima edizione: il programma

Sabato 1 luglio ore 21.30

GLEN HANSARD

in concerto

in collaborazione con il Post

Spettacolo a pagamento

Il debutto sarà con il cantautore irlandese premio Oscar per la migliore canzone nel 2008. Nuovo appuntamento sempre con Il Post anche giovedì 6 luglio, alle 18, con Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post, il giornale online nato nel 2010 e diretto da Luca Sofri. Ogni numero, realizzato in collaborazione con Iperborea, è dedicato a un argomento. Questo - dopo quelli dedicati all’editoria, alle questioni di genere, alle droghe, alla giustizia e alla geografia - è sul teatro. Ingresso gratuito.

Sabato 1 luglio dalle ore 17.00

ART&FOOD

FABBRICA

La Pro Loco di Fabbrica organizza la settima edizione di Fabbrica Art&Food, un’iniziativa che animerà le vie del borgo con stand di produttori locali, artisti e tanta musica. Protagonista anche la fotografia con il concorso fotografico e contest di pittura e arti figurative del "VI Premio Alessandro Ciulli" oltre alla mostra in collaborazione con Energie Sociali. Ingresso gratuito.

Lunedì 3 luglio ore 21.30

Fondazione Teatro della Toscana

STEFANO MASSINI racconta

MANHATTAN PROJECT

musiche originali di Luca Roccia Baldini

eseguite dal vivo con Mariel Tahiraj

Dopo Lehman Trilogy, la nuova ballata fluviale scritta da Stefano Massini (Einaudi), il più americano degli scrittori italiani, presentata con ampi brani estratti dall’opera in una coinvolgente lettura dell’autore con musica e ambientazione sonora eseguita dal vivo. Prende vita fra le pagine di Manhattan Project l’affresco di un’umanità impaurita e confusa, chiamata a celebrare il connubio fra la scienza e la prima vera arma di distruzione di massa, la bomba atomica, mentre dall’Europa riecheggiano le grida dei deportati e dei ghetti in fiamme. Fulcro e baricentro dell’opera è Robert Oppenheimer, scienziato dal profilo inquieto e sempre combattuto, votato fino da bambino alla ricerca di una logica a oltranza che lo proteggesse dai suoi mostri interiori. Proprio a lui, uomo fragile e dai mille tormenti, toccherà il compito di orchestratore delle danze, in un crescendo di tensione che va di pari passo alla travolgente ascesa della macchina bellica di Berlino e dell’Impero giapponese. Tutto questo diventa, nel classico stile di Stefano Massini, una ballata furiosa e spiazzante, in cui l’adrenalina del countdown si alterna a vortici di profonda umanità e sprazzi di tipica ironia yiddish, a comporre un grande mosaico su quell’ecatombe nucleare che il 2022 ha riesumato dall’armadio dei nostri peggiori incubi. Ingresso gratuito.

Venerdì 7 luglio ore 21.30

Produzione Alessio Boni, Alessandro Quarta e Francesco Niccolini

L’UOMO CHE OSCURÒ IL RE SOLE

Vita di Molière

con ALESSIO BONI e ALESSANDRO QUARTA al violino, tastiera e pianoforte

regia a cura di Alessio Boni

testo e drammaturgia a cura di Francesco Niccolini

distribuzione a cura di AidaStudioProduzioni

Ingresso gratuito

Domenica 9 luglio ore 21.30

AidaStudioProduzioni

LE EROINE

di Ovidio

con ISABELLA FERRARI

e Roberto Prosseda al pianoforte

regia di Alessandro Fabrizi

Ingresso gratuito

Il teatro classico, riflettuto, trasformato, studiato e scoperto di nuovi significati, visioni e punti di vista sarà rappresentato da Alessio Boni (venerdì 7 luglio) che si confronterà con Molière: l’uomo, l’artista, i suoi dèmoni e soprattutto il suo teatro, e da Isabella Ferrari (domenica 9 luglio), che dall’opera di Ovidio restituirà la voce a donne innamorate, abbandonate e tradite, in un viaggio nel sempre attuale mito classico.

Martedì 11 luglio ore 21.30

TRIBUTO A MORRICONE FILM HISTORY

direttore d’Orchestra Simone Giusti

soprano Costanza Gallo

regia Emiliano Galigani

Non poteva mancare la musica classica con un’orchestra di 40 elementi che ripercorrerà le più belle colonne sonore della storia del cinema in un tributo dedicato al premio Oscar Ennio Morricone. Ingresso gratuito.

Mercoledì 12 e Mercoledì 19 luglio ore 21.15

GHIZZANO

LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA

SANTA MUSTIOLA... SOTTO LE STELLE

Visita guidata all’area archeologica, osservazione del cielo e intrattenimento musicale

Prenotazione obbligatoria 0587.672158

Venerdì 14 luglio ore 21.30

LEGOLI

MATTHEW LEE

in concerto

Anfiteatro Triangolo Verde

Prenotazione obbligatoria 0587.672073

Il rock and roll verrà portato all’Anfiteatro Triangolo Verde di Legoli da Matthew Lee, carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario.

Lunedì 17 luglio ore 21.30

Fondazione Teatro della Toscana

Scuola L’Oltrarno

LE BARUFFE CHIOZZOTTE di Carlo Goldoni

adattamento e regia di Silvio Peroni

con gli attori de L’OLTRARNO - Scuola di formazione del mestiere dell’attore diretta da Pierfrancesco Favino

Martedì 18 luglio ore 21.30

SCIENZA E FELICITÀ

con SAMMY BASSO

Evento organizzzato da Centodieci è ispirazione della Banca Mediolanum

Sabato 22 luglio ore 21.30

MADAME

in concerto

Spettacolo a pagamento

Sabato 22 luglio, a distanza di qualche mese dall’uscita del suo secondo album L’amore (Sugar) e anticipato dal singolo già certificato platino e presentato a Sanremo 2023 Il bene nel male, Madame, l’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro, si esibirà a Peccioli. La data è in collaborazione con LEG Live Emotion Group. L’amore è umanità, accoglienza, coraggio, entusiasmo e raccontarlo è magia. Questo album lo fa attraverso i suoi protagonisti, di cui Madame canta le testimonianze per condividerne l’intensità senza giudizio, perché l’amore non va spiegato. Il disco fisico non reca infatti il nome dell’artista o i titoli delle canzoni: è un quadrato rosso senza titolo, testi, didascalie perché L’amore va solo ascoltato. “Spero che ascoltando queste canzoni le persone possano provare il desiderio di aprirsi all’amore, senza paura. E imparando ad amare, scoprirsi gentili, amorevoli, comprensivi ed empatici. Dentro ci sono parole d’amore, di odio, intrise di rabbia, di perversione, di malinconia, di goliardia, di gioia, di liberazione”. Accanto ai numeri, Madame ha raccolto prestigiosi riconoscimenti per il valore musicale e letterario: è la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone Voce, canzone che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo.

Martedì 25 luglio ore 21.30

BIAGIO ANTONACCI

in concerto

Spettacolo a pagamento

Martedì 25 luglio arriverà a Peccioli per esibirsi sul palco dell’Anfiteatro Fonte Mazzola Biagio Antonacci con la certezza di trovare altre migliaia di persone pronte a cantare i suoi brani più belli. La data è in collaborazione con LEG Live Emotion Group. Da oltre trent’anni uno dei cantautori più amati, Biagio Antonacci oggi è uno degli artisti capaci di avere un pubblico trasversale che va dai genitori ai figli. Due diverse generazioni di estimatori che si danno appuntamento ai suoi concerti per cantare insieme le sue canzoni più rappresentative. Con Antonacci sul palco la band formata da Placido Salamone (chitarra e direzione musicale), Massimo Varini (chitarra), Emiliano Fantuzzi (chitarra, programmazione), Jacopo Carlini (piano, tastiere), Lucio Fasino (basso), Donald Renda (batteria) e Ernesto Lopez (percussioni): 8 artisti che daranno vita a uno show all’insegna di brani ormai entrati nel canzoniere italiano come Convivendo, Non so a chi credere, Non è mai stato subito, Vivimi, Sognami, Iris e molti altri.

Domenica 30 luglio ore 21.30

SONICS in

MERAVIGLIA

a seguire FESTA FINALE con i fuochi d’artificio

Un evento pensato per tutta la famiglia, Meraviglia della compagnia di acrobati Sonics, in cui una sfera si trasformerà in una grande luna: arrivando dal cielo, darà vita a un susseguirsi di acrobazie spettacolari, sospese tra cielo e terra. A seguire la festa finale con i tradizionali fuochi d’artificio e una “dolce” sorpresa a cura dell’Associazione Noi per Voi Onlus di Peccioli. Ingresso libero.

Belvedere Spa è main sponsor, supportano la rassegna Toscana Energia, Giadil - Noleggio a lungo termine, Italricambi e Lupi Estintori.

BIGLIETTERIA DELLA RASSEGNA

Piazza del Popolo 5, Peccioli (PI)

martedì ore 9 > 13, mercoledì ore 10 > 13 e 15 > 19, giovedì e venerdì ore 10 > 13, sabato e domenica ore 10 > 13 e 14 > 19

tel. 0587.672158, 0587.936423

info@fondarte.peccioli.net, www.fondarte.peccioli.net

ACQUISTO BIGLIETTI

È possibile acquistare i biglietti per il concerto di Glen Hansard, Madame e Biagio Antonacci presso la biglietteria di 11Lune, presso i punti vendita Ticket One, oppure su www.ticketone.it

I biglietti ridotti potranno essere acquistati solo presso la biglietteria di 11Lune.

Gratuito per disabili e un accompagnatore previo invio mail a info@fondarte.peccioli.net (per maggiori dettagli tel. 0587.672158)

Gratuito per bambini fino a 3 anni (nella stessa seduta del genitore)