"A Empoli servono rastrelliere per le bici": la richiesta della Lega

"Ad Empoli ci sono biciclette addossate selvaggiamente alle pareti dei muri delle abitazioni e dei negozi o ammucchiate nelle poche rastrelliere del centro storico, altro che città ciclabile o bici-friendly - dichiarano Tiziana Bianconi, segretario Lega Empoli-Vinci ed Andrea Picchielli, capogruppo Lega ad Empoli. I cittadini chiedono l’istallazione di altre rastrelliere comunali per tutti coloro che ogni giorno utilizzano la bicicletta per spostarsi. Questa città - sottolineano Picchielli e Bianconi - si muove anche in bicicletta ed è doveroso tenerne conto".

"Nel centro, nei pressi delle scuole, degli studi medici e dei servizi molte biciclette non hanno un posto adeguato dove poter essere posizionate e si vedono parcheggiate in modo selvaggio e indecoroso per mancanza di posti adeguati.

Le rastrelliere sono utilissime, se si trovano nei pressi dei luoghi di destinazione. Uno dei grandi vantaggi della bici è che permette di raggiungere esattamente il proprio obiettivo, così un portabici troppo lontano rimarrà inutilizzato. Il traffico del centro risulta spesso congestionato a causa delle numerose auto che occupano, senza averne diritto, spazi sulla carreggiata e marciapiedi che talvolta impediscono il passaggio dei bus linea, come accade frequentemente in piazza della Vittoria.