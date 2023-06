Aggredisce sanitari e carabinieri a Piombino: 23enne bloccata con taser e arrestata

Una ragazza di 23 anni è stata arrestata dai carabinieri di Piombino per danneggiamento, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La giovane ha mantenuto un comportamento così aggressivo che i militari sono stati costretti a utilizzare il taser per bloccarla.

Nella notte di martedì, i sanitari del 118 erano intervenuti dopo che alcuni cittadini avevano segnalato in centro una persona in forte stato di agitazione psicofisica. Al loro arrivo la 23enne li avrebbe minacciati e in seguito aggrediti, danneggiando anche la carrozzeria dell'ambulanza con un tridente da giardino. Giunti sul posto i carabinieri, contattati dai sanitari del 118, la ragazza si è scagliata anche contro di loro, rendendo necessario l’uso del taser.

La giovane si era già segnalata per comportamenti aggressivi di questo genere: solo qualche giorno prima si era imbarcata su un traghetto diretto all'isola d'Elba e durante la navigazione aveva iniziato a inveire contro i passeggeri per poi aggredire personale di bordo e, all'arrivo in banchina a Portoferraio, quello sanitario e i carabinieri elbani. Anche in quella circostanza, la 23enne era finita in manette, per pio venire rimessa in libertà con l'obbligo di presentazione giornaliera dai carabinieri.