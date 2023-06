Associazione Nazionale Libera Caccia, costituita sezione a San Miniato

È stata costituita la Sezione dell’Associazione Nazionale Libera Caccia di San Miniato. L'ufficio sarà aperto a tutti ogni martedì in piazza del Popolo nel capoluogo comunale.

Di seguito il manifesto della nuova sezione.

Una nuova realtà associativa per la gestione del territorio e dell’attività venatoria nel Comune di San Miniato: la nostra attività si baserà sui principi fondanti dello Statuto nazionale ed in particolare:

1) la difesa della libertà di caccia e di tutte le attività ad essa connesse;

2) l’organizzazione dei cacciatori nonché la tutela dei loro interessi;

3) la gestione del territorio e della fauna selvatica finalizzata al mantenimento dell’habitat naturale e all’esercizio dell’attività venatoria;

4) la collaborazione con gli Enti Locali per il perseguimento degli scopi statutari;

5) l’assistenza ai Soci ed a tutti Cacciatori del Comune di San Miniato;

6) la promozione delle iniziative utili a rendere più proficuo l’esercizio venatorio e di tutte le altre attività connesse;

7) g) l’organizzazione delle gare, mostre, esposizioni, giornate ecologiche ed ogni altra manifestazione di carattere venatorio ed ittico.

La nostra missione sarà GARANTIRE il SUPPORTO attraverso un SERVIZIO PROFESSIONALE a tutti i cacciatori, i possessori di armi, i cinofili del nostro Comune.

L’Associazione Nazionale Libera Caccia di San Miniato si farà portatrice dei diritti di tutti i Cacciatori, nessuno escluso.

La nostra priorità sarà quella di fare “caccia” partendo dal basso, cioè dal cacciatore, dalla sua esperienza, di ascoltare il Cacciatore e di promuovere una caccia diversa proiettata verso un futuro che deve vederci protagonisti.

Ci attiveremo per modificare radicalmente l’attuale impostazione di gestione degli ATC Pisani. Gli ATC sono fermi all’anno della loro creazione, cioè al 1992, risultando oggi strutture obsolete e non preparate ai cambiamenti che si sono verificati in questi anni.

Ci sono state ultimamente interferenze politiche che hanno relegato il cacciatore al ruolo di comparsa anziché riconoscergli il ruolo determinante che invece ha quale protagonista nella gestione del territorio e della selvaggina.

Il nostro ufficio in tutti questi anni ha acquisito esperienza, professionalità, competenza per il disbrigo delle incombenze burocratiche legate al mondo venatorio, consentendo al Cacciatore di avere un punto di riferimento sicuro.