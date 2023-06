Blitz per la sicurezza a Firenze in via Palazzuolo

Operazione in via Palazzuolo, in una zona più volta messa sotto la lente di ingrandimento dalla polizia municipale e dall'assessorato alla sicurezza urbana. Il blitz, scattato mercoledì sera e al quale erano presenti l'assessora Benedetta Albanese e il comandante della municipale Francesco Passaretti, ha visto impiegare anche l'unità cinofila.

Tredici chili di pesce avariato sono stati sequestrati ad un minimarket e il titolare dell'esercizio è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive. Nello scaffale dedicato a prodotti ittici confezionati erano esposte una sessantina di confezioni totalmente prive di qualsiasi indicazioni circa la natura del prodotto, produzione ed importazione, data di confezionamento e di scadenza. Sulle confezioni era presente solo il prezzo e all’interno c’erano quelli che sembravano essere tranci di pesce, tutti ammuffiti.

Complesssivamente sono stati controllati cinque negozi: due sanzioni sono state messe per non avere esposto i prezzi, una per la vendita di superalcolici in minimarket privo di servizio igienico e con superficie inferiore a 40 metri quadrati.

Alla Fortezza l'intervento dell'unità cinofila con la la springer Viola ha permesso di recuperare dieci grammi di hashish.

"Proseguiamo a battere palmo a palmo il territorio con blitz e servizi capillari e costanti su tutti gli aspetti rilevanti della sicurezza urbana – ha commentato l'assessora Albanese – l'intervento scattato nella serata di mercoledì rientra nell’ambito di azioni più mirate di controllo del territorio che hanno riguardato, negli ultimi tempi, soprattutto via Palazzolo e le zone limitrofe". "Analoghe operazioni - ha aggiunto l'assessora - sarannno ripetute nelle prossime settimane e continueranno a vigilare ed essere presenti nelle varie zone di Firenze per prevenire e contrastare ogni forma di microcriminalità e di degrado urbano e per garantire la sucrezza dei cittadini".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa