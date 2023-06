Commissione Aree interne: "Pieno sostegno ai comuni colpiti dall’alluvione"

La commissione Aree interne presieduta da Marco Niccolai (Pd) ha dedicato una seduta ai Comuni colpiti dall’alluvione che ha interessato con fenomeni molto intensi, tra il 15 e il 17 maggio, i territori di Firenzuola, Londa, Marradi e Palazzuolo sul Senio.

È passato un mese e il presidente Niccolai ha ribadito agli amministratori locali presenti all’audizione la volontà della Commissione di aprire un dialogo, che continui nel tempo, con l’obiettivo di dare il massimo sostegno e supporto in una ricostruzione che sarà lunga e complessa. “La Commissione - ha spiegato - è unita nel supportarvi per avere gli strumenti adeguati a dare tutte le risposte ai cittadini in zone della Toscana dove la vivibilità è stata fortemente compromessa”.

Ad aprire i lavori è stata l’audizione dell’assessore regionale con delega alla Protezione civile. Monia Monni ha fatto il punto della situazione partendo dal resoconto degli eventi che tra il 15 e il 17 maggio hanno interessato le zone colpite dell’alluvione provocando crolli, colate di detriti e ruscellamenti con la viabilità comunale e provinciale seriamente compromessa.