Dal giornalismo all'arte, fino al campionato della bistecca: cosa fare nel weekend

Approfondimenti e talk, un giro per i negozi aperti sotto le stelle, scoprire il mondo della ceramica o assistere, e mangiare per le buone forchette, al campionato toscano della bistecca. Tanti gli appuntamenti in programma per questo weekend: ecco qualche idea per trascorrere sabato 17 e domenica 18 giugno!

Empoli. Per il primo evento che proponiamo ai lettori, giochiamo in casa. Questo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 al Parco di Serravalle, l'appuntamento è con il primo festival del giornalismo di Gonews.it. In entrambi i giorni, a partire dalle 17 nell'area del Green Bar, sarà possibile gustare un aperitivo in compagnia dei vari talk, con ospiti e giornalisti della redazione di Gonews.it. Un salotto immerso nel verde dove saranno affrontati tanti temi con tutti i nostri ospiti: Clicca qui per conoscere il programma della prima serata, qui per la seconda serata. Tutte le info sul sito corsivofestival.it . Vi aspettiamo!

“Notte Bianca” edizione 2023 a Empoli. Domani, sabato 17 giugno il centro cittadino si vestirà a festa, animato da spettacoli musicali, intrattenimento, shopping in notturna, performance delle scuole di danza della città e molto altro. La nona edizione avrà il concerto dei Baluba Shake, formazione che ripercorre i più grandi successi degli anni '60, e a seguire la serata organizzata da Radio Lady. Tanti altri eventi nelle piazze del centro, con anche il motoraduno del club Moto Guzzi empolese in via Roma.

Montelupo Fiorentino. Il 16, 17 e 18 giugno a Montelupo va in scena Cèramica 2023, la festa dedicata alla forma d'arte per eccellenza del territorio. Sparsi per tutto il borgo ci saranno oltre 40 espositori nella mostra mercato, oltre alle numerose mostre da poter visitare, workshop e laboratori creativi per tutte le età. Un ricco calendario consultabile qui.

Montespertoli. La Sagra dello Scorzone, giunta alla sua seconda edizione, si svolgerà nei giorni 16-17-18 e 23-24-25 giugno 2023 presso il Parco Urbano di Montespertoli. La sagra nasce grazie ad una iniziativa dell'Associazione Tartufai delle Colline della Bassa Valdelsa nata a Certaldo nel 1992 e che da anni a marzo organizza la Sagra del Tartufo Marzuolo. Durante i giorni di festa, i visitatori avranno l'opportunità di assaporare una vasta gamma di piatti a base di Scorzone, tra questi: antipasto del Tartufaio, tagliolini al tartufo, tartare di manzo e tagliata al tartufo estivo, gli immancabili dolci al tartufo bianco o nero e fresco vino Chianti. L'evento sarà aperto al pubblico dalle ore 19:30. Per ulteriori informazioni e conoscere il programma completo www.sagradelloscorzone.it.

Castelfiorentino. Domenica 18 giugno nelle vie del centro di Castelfiorentino l'appuntamento è con il secondo Raduno Auto Spider. Organizzata dal "Gruppo Fiat 500 Val d'Elsa" con il patrocinio del Comune, all’iniziativa sono attesi di decine di appassionati di tutta la Toscana, che si ritroveranno di primo mattino (ore 8.30) al Bar Centrale (via Volontari del Sangue) per le iscrizioni. Per l’occasione, le auto saranno parcheggiate nelle vie limitrofe del centro (via Bovio, via Garibaldi) fino alle ore 11.00, quando è prevista la partenza per il giro nelle colline circostanti. Dopo il pranzo, alle ore 16.00 sono previste le premiazioni.

Una cena di beneficenza sotto le stelle, a sostegno della Misericordia di Castelfiorentino. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma sabato 17 giugno in Piazza Giovanni XXIII, di fronte alla sede della Banca Cambiano 1884 Spa. Dalle ore 20 aperitivo al Bar Europa, poi la cena servita da “Macelleria da Marco”. Un evento promosso per sostenere le attività della Misericordia.

San Casciano Val di Pesa. Mastri braciaioli, chef, macellai e soprattutto insaziabili buone forchette. Venerdì 16 e sabato 17 a San Casciano ci sarà la decima edizione del Campionato toscano della Bistecca. La due giorni, in programma in piazza Vittorio Veneto propone un programma di performances culinarie. Ampio spazio sarà dato alle dimostrazioni di preparazione e cottura della carne a cura dei mastri braciaioli che riveleranno agli aspiranti cuochi l’arte e i segreti della cottura sulla griglia. I bracieri si accenderanno dalle ore 19 e alle ore 21.30 il pubblico a tavola sarà intrattenuto dalla musica dei “Quarto Podere” che si esibiranno in un concerto in entrambe le serate.

Firenze. Aperta il 15 giugno, fino al 17 settembre, questo sarà il primo weekend della nuova mostra "Riviste. La cultura in Italia nel primo '900", allestita nelle nuove sale al piano terra della Galleria degli Uffizi. Oltre 250 i pezzi che compongono l’itinerario della mostra: non solo le edizioni originali delle riviste, ma anche libri, manifesti, fogli, copertine, caricature ed una accurata selezione di dipinti, disegni e sculture del tempo - Qui per saperne di più.

Nei locali del CRC di Pozzolatico (FI) dal 15 al 18 giugno si terrà la 11esima Sagra del Fritto Misto organizzata dal Centro Storico Lebowski.

Il menu prevede specialità di ogni tipo: antipasti (affettati di mare, marinata di acciughe; tartare di tonno; caprese), primi (Chitarra alla Pescatora; tagliolino bottarga di muggine e zucchine; ravioli alla cernia con pomodorini e basilico; penne al pomodoro; fusilli al pesto) e secondi (polpette di pesce e maionese agli agrumi; frittura di calamari e gamberi; frittura di baccalà e patatine; grigliata di gamberoni; pesce fresco alla brace, tagliata di tonno alla brace). Come nelle edizioni precedenti, esiste la possibilità di asporto per gustare anche a casa i piatti cucinati dai volontari; inoltre, è prevista anche un’alternativa per vegetariani e vegani.

Domenica 18 giugno Firenze celebra il centenario della nascita di Shri Mataji Nirmala Devi con una serie di appuntamenti unici tra arte, cultura, spettacolo e meditazione nell’edificio storico del Teatro Niccolini, il più antico di Firenze, a 10 metri da piazza del Duomo - Qui il programma.