Fibbiana, Bagnai (MnC): "Incuria nella zona sportiva"

La zona sportiva di Fibbiana presenta una vistosa e inaccettabile difformità tra il come dovrebbe essere e il come appare , e non ci sembra che gli atti amministrativi posti in essere siano compatibili con uno stato dei luoghi in cui la crescita delle erbacce la fa da padrona.

L’area su cui insiste l’ex campo di calcio è attualmente in concessione decennale all’Us Rugby Empoli -Montelupo in forza di un contratto seriamente articolato su modi e tempi di valorizzazione strutturale che prevede la trasformazione del campo di calcio in un campo regolamentare per la pratica del rugby a livello agonistico.

Originariamente anche i campi di calcetto attigui erano parte della concessione , ma il concessionario ha chiesto e ottenuto di strarciarli dal contratto non ritenendoli più funzionali alla propria programmazione.

Attualmente l’area adibita a campo sportivo presenta segni vistosi di degrado e gli attigui campi di calcetto non versano in migliori condizioni.

Riteniamo che l’Amministrazione comunale debba vigilare attentamente sul corretto adempimento del cronoprogramma degli adempimenti del concessionario , ma che contestualmente debba chiarirsi le idee anche in merito agli adempimenti propri, perché ci ha risposto in modo assai insoddisfacente e privo di prospettive certe nel breve periodo , che sta valutando un proprio intervento diretto per poi avviare un procedimento di valorizzazione legato anche alla costruzione della nuova infrastruttura viaria prevista dalla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno.

Vigliare attentamente sull’adempimento delle obbligazioni da parte del concessionario ed evitare atteggiamenti dilatori per la parte di propria competenza a cura dell’Amministrazione comunale sono per il gruppo MONTELUPO NEL CUORE-CENTRO DESTRAPER MONTELUPO un atto dovuto per evitare il perdurante degrado