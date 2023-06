Furto con spaccata in passeggiata a Viareggio

Nuovo colpo da parte dei ladri in una boutique in Passeggiata a Viareggio. Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 giugno ignoti hanno utilizzato una Bmw per sfondare la porta d'ingresso. Ci avevano già provato, con una modalità analoga, il 25 maggio, non riuscendoci. Questa volta hanno utilizzato un pezzo di legno che hanno spinto con l'auto contro la porta che si è aperta. Una volta dentro hanno svuotato gli scaffali contenenti borse di valore e l'hanno caricate in auto e sono fuggiti facendo perdere le tracce. Il bottino è molto alto. Le indagini sono condotte dalla polizia.