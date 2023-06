La Regione prende in carico la vicenda Mondo Convenienza-Rl2

“Questa mattina abbiamo ascoltato testimonianze preoccupanti; ora coinvolgeremo entrambe le aziende, quella che ha la gestione del magazzino di Campi, e cioè Rl2 e anche la committente, ovvero Mondo Convenienza”. Fine mattina, Valerio Fabiani esce dal tavolo che ha convocato in presidenza sulla situazione che a Campi Bisenzio infiamma da giorni i rapporti tra lavoratori (facchini e autisti) e appunto Rl2, affidataria di servizi tramite appalto da parte di Mondo Convenienza.

La Regione ha ora in carico la vertenza. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei lavoratori, in questo caso Cgil e si Cobas, filcams Cgil e filt Cgil, e l'amministrazione comunale di Campi. Presenti come sempre le strutture di arti e Unità di crisi della Regione.

Le tensioni emerse nel confermano un problema che, spiega Fabiani, “è di filiera: dobbiamo sentire non solo l’azienda che gestisce il magazzino ma anche la committente, e cioè Mondo Convenienza. Dobbiamo portarle rapidamente al tavolo”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa