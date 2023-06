L'ambasciatore e il console onorario del Belgio in visita a San Miniato

Visita istituzionale per il console onorario del Belgio Federico Scavetta che ha accompagnato in Palazzo comunale una delegazione composta dall'ambasciatore del Belgio, Pierre Emmanuel De Bauw e dai rappresentanti commerciali delle regioni federali del Belgio (Fiandre, Vallonia e Regione di Bruxelles Capitale) accreditati dall'Ambasciata del Belgio.

Ad accoglierli il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, la vicesindaca Elisa Montanelli, l'assessore Loredano Arzilli e il consigliere delegato ai gemellaggi Michele Fiaschi che hanno accompagnato l'ambasciatore e il console onorario dapprima in una visita guidata alla conceria Antiba per fare conoscere loro il distretto e la produzione conciaria, per concludere il pomeriggio con una visita al museo di Palazzo Comunale e all'Oratorio del Loretino, alla scoperta delle bellezze storico-artistiche della città. Al termine della visita il consueto scambio di doni istituzionali tra la delegazione comunale e quella belga.

"Ringrazio il console e l'ambasciatore del Belgio per questa gradita visita a San Miniato, segnale delle relazioni importanti e consolidate che abbiamo con questo paese, grazie anche al gemellaggio con la città di Silly che portiamo avanti da venti anni con tanti progetti avviati e collaborazioni solide e durature - dichiara il sindaco Giglioli -. Questa visita ci fornisce l'occasione per far conoscere la lavorazione conciaria e il distretto, oltre a rinsaldare i rapporti e avviare i lavori per organizzare un evento importante a novembre, durante la mostra del tartufo, quando vogliamo celebrare al meglio questi due decenni di gemellaggio con la città belga di Silly".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa