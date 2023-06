Lavori a Certaldo: nuova passerella sul torrente Agliena

Lunedì 19 giugno inizierà l’intervento di demolizione e ricostruzione della passerella pedonale che attraversa il torrente Agliena, per adeguarla sia dal punto di vista statico che sismico alle attuali norme vigenti in materia.

Fino alla fine dei lavori, prevista a dicembre 2023, sarà quindi interdetto il passaggio pubblico (eccetto il personale autorizzato collegato all'appalto dei lavori da fare) sia da via Trento che da via B. Ciari con idonea segnaletica verticale e adeguate chiusure permanenti (eccetto i veicoli occorrenti ai lavori). Il collegamento pedonale tra via Trento e via B. Ciari sarà comunque garantito su percorsi più lunghi dal ponte di via Romana e dal ponte di viale Fabiani.

La struttura, realizzata alla fine degli anni ’70, mostra evidenti segni di degrado nei materiali che ne caratterizzano le varie componenti strutturali, sia in corrispondenza degli elementi gettati in opera che (in misura ancora maggiore) delle travi prefabbricate precompresse che formano l’impalcato principale.

Il progetto, del valore complessivo di 560.000 euro (di cui circa 430.000 finanziati con fondi dell'Unione Europea nell'ambito del progetto Next Generation EU - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), prevede quindi una serie sistematica di interventi volti ad incrementare la resistenza sismica e statica delle strutture, andando ad incidere sul comportamento globale del manufatto e ad aumentare la resistenza locale degli elementi che hanno denunciato le carenze più evidenti. L’intervento contempla anche la sostituzione delle componenti strutturali maggiormente compromesse e non recuperabili, come le travi prefabbricate che compongo l’attuale impalcato. Inoltre le ringhiere attuali, caratterizzate da numerosi segni di corrosioni e deterioramento e da condizioni di precaria affidabilità degli incastri alla base sulle strutture della passerella, saranno sostituite con parapetti in acciaio.

“Si tratta di un intervento importante, il primo realizzato con i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che darà un aspetto e una solidità completamente nuovi alla passerella sull'Agliena - commenta il sindaco Giacomo Cucini -. Grazie all’impegno di progettazione e di reperimento dei fondi del PNRR, abbiamo la possibilità di aprire una stagione di grandi interventi che cambieranno il volto del paese. Questo è un altro passo verso un comune più attrattivo, più sicuro e più funzionale”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa