Manutenzione straordinaria al plesso Ciari Turziani, via libera dalla Giunta di Scandicci

Approvato dalla Giunta comunale di Scandicci il progetto definitivo in linea tecnica per l’intervento di manutenzione straordinaria della copertura del plesso delle scuole d’infanzia comunale Bruno Ciari e statale Eleonora Turziani. L’importo dell’investimento da quadro economico per la riqualificazione del tetto dell’edificio scolastico è pari a 350 mila euro, già a disposizione dell’Amministrazione comunale a seguito dell’approvazione del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2022 dal Consiglio Comunale, nell’ultima seduta di martedì 13 giugno.

"Il Comune di Scandicci pone sempre più attenzione alla qualità degli ambienti dove alunni e studenti crescono, apprendono e studiano, così come al continuo miglioramento della sicurezza nelle strutture scolastiche – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche e al Bilancio Andrea Giorgi – negli ultimi anni la scelta della nostra Amministrazione comunale è stata quella di dare sempre e in ogni caso priorità assoluta agli investimenti in edilizia per le scuole".

"In questo caso - prosegue - abbiamo dato via libera al progetto definitivo per la manutenzione straordinaria della copertura del plesso che ospita le scuole d’infanzia Bruno Ciari ed Eleonora Turziani, un investimento di 350 mila euro all’interno di un piano aggiuntivo di 2,2 milioni di investimenti per le nostre scuole, redatto a partire dall’approvazione consiliare del Rendiconto di gestione 2022 e dal relativo avanzo di amministrazione risultante. Oltre al tetto della Turziani e della Ciari, gli interventi in più riguardano gli impianti termici della Rodari e della Gabbrielli, la sistemazione esterna con il parcheggio sempre della Gabbrielli, l’illuminazione a led per la Dino Campana e gli arredi della primaria Pettini”.

Come specificato nella delibera approvata dalla Giunta Comunale, per la copertura del plesso che ospita la scuola d’infanzia statale Turziani e il servizio comunale Ciari “si rende necessario provvedere al completo rifacimento del manto di copertura completo e posa di sottostante strato di guaina bituminosa con finitura ardesiata”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa