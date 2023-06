E' morto oggi dopo una notte di agonia il 26enne di Uzzano che è rimasto coinvolto in un incidente stradale ieri alle 23.30 a Montecatini Terme. Il giovane era in sella a una moto di grossa cilindrata, poi è caduto a terra. Non è chiaro se per causa di un altro veicolo. I sanitari inviati sul posto hanno subito notato le gravi condizioni. Stamattina all'ospedale di Pistoia la triste notizia. Era ricoverato al reparto di terapia intensiva.