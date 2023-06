Notte Bianca Empoli: divieto di vendita di lattine e bevande in vetro

“Notte Bianca” edizione 2023 a Empoli, tutto pronto. Domani, sabato 17 giugno il centro cittadino si vestirà a festa, animato da spettacoli musicali, intrattenimento, shopping in notturna, performance delle scuole di danza della città e molto altro.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione è previsto anche il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine, dalle 18 di sabato 17 giugno 2023 alle 2 di domenica 18 giugno nelle seguenti vie e piazze: piazza della Vittoria, via del Giglio, via Tinto da Battifolle, via Carrucci, via Fratelli Rosselli, via Curtatone e Montanara, via Roma, via Paladini, via Ridolfi, via Giuseppe del Papa, piazza Farinata degli Uberti, piazza del Popolo, via Salvagnoli, via Socco Ferrante, tutte le altre vie e piazze non menzionate nell’elenco ma comprese nell’area della ZTL e nell’Area Pedonale, via Leonardo da Vinci, via dei Neri e in tutta l’area interessata dalla manifestazione.

NEL DETTAGLIO - Per tutta la durata della manifestazione, nell’area interessata, è stata emessa l’ordinanza 346 del 15 giugno 2023 (https://bit.ly/3XhKaTO) che vieta in maniera assoluta, dalle 18 di sabato 17 giugno alle 2 di domenica 18 giugno 2023, ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non di vendere per asporto bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine. Agli stessi è consentita la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, potranno vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica o carta.

A tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, è vietata la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta; per chiunque frequenti l'area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, nelle suddette aree, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Il mancato rispetto delle disposizioni prevede la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 75 euro a un massimo di 500 con possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta pari a 150 euro oltre spese di procedura.

