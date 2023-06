Nuovo appuntamento con le 'sferruzzanti' a Empoli

C’è sempre tanto da imparare sull’universo della maglia lavorata coi ‘ferri’ e sulle creazioni realizzate all’uncinetto. Maglie, centri e centrini: una vera e propria arte che guarda a tutte le età.

A Empoli ci sono loro, le sferruzzanti che aspettano il loro pubblico appassionato di creatività, tutti i lunedì pomeriggio, al Punto Soci Coop, in via Raffaello Sanzio, alle 15.30.

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una mail all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa