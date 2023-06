Opposizione a San Miniato: "Salvataggio Rsa ritenuto meno importante dei campi da calcio"

In occasione dell’ultimo Consiglio comunale la Giunta ha presentato un programma di cose da realizzare con quote dell’Avanzo di amministrazione, allo scopo di “mettere a terra” prima della fine della legislatura qualche opera pubblica significativa, considerato che in quattro anni se si esclude la pista pedonale recentemente realizzata nella Valle del Cencione niente di significativo è stato realizzato dall’attuale Amministrazione.

Fra le varie spese previste nel nuovo piano quelle relative agli impianti sportivi non potevano non suscitare interesse per il loro significativo importo, per i progetti finanziari connessi e per la sollecitudine dimostrata dal Comune in questa occasione.

I Consiglieri di opposizione hanno evidenziato come lo stanziamento di 400mila euro di risorse proprie del Comune, per “sistemare” campi di calcio oltre a rappresentare un significativo impegno per le casse comunali, stupiva per la celerità del contributo, cosa che contrastava platealmente con l’atteggiamento recentemente tenuto dall’Amministrazione comunale quando si è trattato di erogare solo 200 mila euro per salvare la Casa di Riposo. Una erogazione di fondi quella fatta al Campana Guazzesi avvenuta dopo mesi e mesi di riunioni e discussioni e atteggiamenti dilatori del Comune.

Inoltre, poiché gli interventi di adeguamento degli impianti sportivi sembra siano collegati a operazioni di finanza condivisa e all’utilizzo di consistenti bonus statali attivati dai gestori privati degli impianti , i Consiglieri di opposizioni hanno chiesto una esplicitazione dettagliata – al momento totalmente assente - di tali presupposti finanziari, in virtù non solo della necessaria trasparenza che tali situazioni richiedono ma anche in considerazione del pieno coinvolgimento in tali vicende del patrimonio immobiliare del Comune.

Le osservazioni dei Consiglieri di opposizione non hanno avuto il significato di contrastare investimenti in favore delle strutture sportive comunali, ma quello di comprendere per quale ragione il salvataggio della casa di riposo è stato ritenuto meno importante dei campi di calcio, e per quale motivo le complesse operazioni finanziarie connesse alla ristrutturazione degli impianti sportivi non sono state chiaramente presentate e sottoposte alla attenzione del Consiglio comunale.

Comprendiamo la necessità di dare ai giovani adeguate strutture sportive che per anni sono state loro negate, ma ciò deve avvenire in trasparenza e nel rispetto di altre primarie necessità come l’assistenza alle persone anziane.

Gruppi consiliari Lega - Forza Italia - CambiaMenti