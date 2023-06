Debutto coi fiocchi per Pinocchio in Strada, la manifestazione organizzata dal Ccn San Miniato Basso che ha 'fermato' i giorni di pioggia, raccogliendo le adesioni di tantissimi cittadini, residenti e non. Nella serata di ieri, dal palco centrale, si è tenuto il concerto della Jova Band, la cover band di Jovanotti. Appuntamento a giovedì 22 con la cena dei pinocchini lungo la Tosco Romagnola, sono attese 700 persone.