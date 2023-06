Pronti al decollo con "Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi"

Dimostrazioni di volo, scuola di pilotaggio, mostra di aeromodelli e tanto altro per la terza edizione di “Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi”, promossa dal Gruppo Aeromodellisti Valdelsani (GAV) in collaborazione con il Comitato La Festina di Staggia e con il patrocinio di Libertas Siena. Come già l’anno passato la manifestazione di areomodellismo è infatti parte integrante dei festeggiamenti promossi dal Comitato La Festina di Staggia in onore della Madonna della Cappellina. L’appuntamento con “Amicizia in volo nei cieli di Poggibonsi” è per domenica 18 giugno presso l'aviosuperficie di Fontana per una giornata che gli stessi organizzatori definiscono non una gara o una competizione tra campioni, ma una festa per promuovere l’integrazione tra diverse realtà associative che operano nel territorio e far vivere il campo volo di Fontana come luogo di incontro aperto a tutti.

Ed ecco che dalle 10 alle 18 di domenica si potrà assistere al volo di modelli di ogni epoca e dimensione condotti da piloti esperti che si alterneranno ad aspiranti piloti. Anche in questa edizione sarà possibile ammirare in mostra statica aeromodelli che riproducono macchine volanti e partecipare alla scuola di pilotaggio con gli istruttori del GAV e conseguire il certificato del "Battesimo del volo”. Durante tutto il giorno sarà presente un punto ristoro .

Come spiegano gli organizzatori “sarà l'occasione per presentare l'aeromodellismo dinamico non semplicemente come un hobby, ma come un'attività completa che va dalla fase di progettazione a quella costruttiva con impegno di studio della tecnica e di esecuzione manuale per poi completarsi in attività sociale, ricreativa e anche agonistica. Questa iniziativa si aggiunge alle altre svolte sul territorio, e intende aiutare i giovani ad avvicinarsi all'aeromodellismo come attività didattica tra le più educative in quanto richiede l'acquisizione di tecniche, capacità costruttive e soprattutto accettazione dei propri errori e dei consigli per non ripeterli. L’invito è a partecipare e a vivere una domenica diversa alla scoperta di una realtà a misura di famiglia nell'ambito dell'aviosuperficie di Fontana”.

La manifestazione è patrocinata dal Comune.

Info: info@gavrc.com www.gavrc.com

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa