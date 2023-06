Ridotta in appello la pena a 'don Euro'

Da 7 anni e mezzo a 6 anni: questa la pena che si è ridotta nel processo d'appello per Luca Morini, ex parroco di Massa, Avenza e Caniparola soprannominato don Euro perché chiedeva spesso somme di denaro che invece che andare alla chiesa venivano spesi per cene, viaggi e in festini hard. La sentenza, riportata dalla stampa locale, ha visto una riduzione di pena per l'ingresso in prescrizione dell'accusa di sostituzione di persona. Rimangono intatti i reati di estorsione ai danni dell'ex vescovo. In primo grado era stato assolto dall'estorsione ai danni di una suora e dalle accuse di autoriciclaggio e cessione di droga.