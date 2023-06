Rissa in piazza del Campo, indagano i carabinieri

I carabinieri di Siena sono intervenuti in piazza del Campo nella serata del 15 giugno per sedare una lite tra giovani. Hanno identificato in via del Porrione alcuni ragazzi che avevano assistito alla rissa. Uno dei testimoni ha detto che, poco prima, uscendo da un bar era stato avvicinato da uno sconosciuto, che si accompagnava al gruppo di ragazzi intenti a litigare e, senza alcun apparente motivo, lo avrebbe aggredito con un pugno al volto, causandogli una evidente lesione al volto, tanto da necessitare di cure mediche e da recarsi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Le Scotte di Siena. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Siena, che nella giornata hanno ricevuto la denuncia da parte della vittima.